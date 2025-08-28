jueves 28  de  agosto 2025
George Clooney se ausenta en la Mostra de Venecia por problemas de salud

Aunque el actor no asistió a la conferencia de prensa de Jay Kelly, se espera que sí esté presente en la alfombra roja del filme

El actor George Clooney asiste al photocall de la película Wolfs presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

El actor George Clooney asiste al photocall de la película "Wolfs" presentada fuera de competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 1 de septiembre de 2024.

AFP/Alberto Pizzoli
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- George Clooney se ha ausentado de algunos de los eventos que tenía pautado con motivo de la promoción Jay Kelly, filme que protagoniza, en el Festival de Cine de Venecia debido a una infección sinusal. Así lo confirmó su representante a la revista People.

"Desafortunadamente, George tiene una infección sinusal y, por orden médica, tuvo que reducir sus actividades hoy", comentó.

El miércoles 27 de Hollywood Reporter informó que Clooney no asistió a la rueda de prensa de la película dirigida por Noah Baumbach, y tampoco se presentó en una cena con sus compañeros de reparto, entre ellos Adam Sandler y Laura Dern.

Embed

Según lo difundido por el medio, el intérprete de 64 años salió del Hotel Excelsior, aproximadamente a las 4:00 p.m. hora local, con rumbo a su casa para descansar.

Este jueves 28, el actor tenía previsto asistir a la conferencia de prensa oficial del filme de Netflix; pero tampoco asistió.

“Como muchos ya saben, George Clooney no estará aquí. Tiene un problema grave de sinusitis, pero espera estar en la alfombra roja esta noche. Lamenta mucho no estar aquí ahora. Incluso las estrellas de cine se enferman”, comentó el moderador de la cita.

Jay Kelly

Noah Baumbach explicó que el filme de Netflix explora los sentimientos de un hombre que: "reflexiona sobre sus decisiones, sacrificios, éxitos y errores".

"¿Cuándo es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas?", expuso. "Jay Kelly es actor y, como tal, la película trata sobre la identidad. Cómo nos interpretamos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos como padres, hijos, amigos, profesionales? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Cuál es la diferencia entre quienes hemos decidido ser y quienes podríamos ser en realidad? ¿Qué define una vida? Jay Kelly trata sobre lo que significa ser uno mismo".

El filme se estrena en Estados Unidos a partir del 14 de noviembre y se lanza en la plataforma de streaming el 5 de diciembre.

