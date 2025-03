George Harris agradece apoyo de cubanos en Miami tras polémica en Viña del Mar

MIAMI .- George Harris ha dado de qué hablar en los últimos días tras la lamentable situación que vivió en Viña del Mar , donde fue abucheado por el público de la Quinta Vergara. Simpatizantes del humorista venezolano aseguran que se trató de un boicot. Y es que las imágenes mostraron cómo Harris no pudo desarrollar su rutina de humor antes de que recibiera desaprobación y fuera interrumpido varias veces, hasta que optó por no continuar su actuación, que estuvo programada para la primera noche del festival a finales de febrero.

“Yo crecí en un país donde había cubanos. Una gente que me ha recibido tan bonito en esta ciudad, los cubanos me han recibido aquí. Una gente que desde el día uno de lo que pasó ahorita mira me han escrito, me han saludado, los medios, me han mandado correos la gente del espectáculo”, dijo George Harris en un transmisión en vivo en Instagram, según reseñó el portal cubanosporelmundo.com.

Harris también contó en el vivo, que publicó el viernes 28 de febrero, sobre un encuentro que lo animó al llegar a Miami tras su paso por el famoso festival en Chile.

Embed View this post on Instagram A post shared by George Harris (@elgeorgeharris)

“Me bajé del avión de American Airlines y lo primero que me encontré fue a unas cubanas que me dijeron: niño olvídate de eso, no te des cabeza con eso, aquí nos encanta tu show, eso fue una mierda lo que te pasó, olvídate de eso, ni hablemos de eso”, recordó.

Uno de los cubanos que se solidarizó con el venezolano fue el comediante Alexis Valdés, quien destacó que en la comedia, a diferencia de la música, "estás solo ante el peligro".

"La comedia no es la música. En la música la gente se sabe tu canción y la canta contigo. Pero incluso si alguien está interrumpiendo o hablando, el sonido de la música es tan potente que lo anula. (...) Y si alguien te interrumpe puede echar a perder tu trabajo. Mucha gente no entiende lo delicado que es hacer humor. Que es un arte de constante riesgo. Y mucha gente no entiende, que la mejor colaboración con un comediante, es atención, risas y silencio", dijo Valdés en un post en Instagram.

Embed View this post on Instagram A post shared by George Harris (@elgeorgeharris)

Valdés enfatizó que si para un humorista es difícil la interrupción de una sola persona, varios en un escenario más grande y en un país que no es el suyo supone un reto más complejo.

"Sé que George ha pasado uno de los momentos más difíciles de su carrera en Viña, y más allá de las polémicas (conozco a George y es un tipo amable, cordial, afectuoso, que como todos comete errores, pero es un buen tipo, y si dijo algo que hirió sensibilidades, se que no fue con mala voluntad, y entiendo también que a veces los comediantes decimos cosas, que aunque no sea la intención, pueden herir) como comediante y amigo, me pongo en su lugar y se que lo que pasó, no fue nada fácil. Y como colega me solidarizo con el. Y elogio su valentía de estar ahí y luchar por su rutina y su carrera hasta donde fue posible . La verdad, no sé si yo hubiera podido aguantar tanto. No sé. Aunque a veces uno, en las situaciones extremas llega más allá de lo que se creía capaz", recalcó.

Sin embargo, Harris reconoció que tal vez no debió haber aceptado la invitación para actuar en el escenario como el Monstruo de la Quinta Vergara, luego de que recibiera amenazas y también advertencias de allegados que lo alertaron de lo que podría pasar en el show, pero los organizadores lo convencieron, reseñó cubanosporelmundo.com.

Tras la amarga experiencia, el humorista considera que sufrió xenofobia, además, señaló a la prensa chilena de responsable de una campaña para empañar su actuación.

En 2023, George Harris fue nombrado el mejor comediante de Miami. Se presenta todos los jueves en La Scala de Miami, a las 8:30 pm.