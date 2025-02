Personalidades se pronuncian tras controversia de George Harris en Viña del Mar

Al concluir la presentación, los venezolanos abandonaron el recinto y denunciaron que el comediante fue víctima de la xenofobia que sufren en Chile los oriundos del país caribeño.

Harris se pronuncia

Este martes 25 de febrero, Harris se pronunció en Instagram para agradecer el apoyo que ha recibido de sus fanáticos, así como también disculparse con quienes pagaron el boleto del festival para ir a verlo.

"Como pueden imaginar he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático. Me acerco por aquí para pedir disculpas a las miles de personas que se acercaron ayer al Festival Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia, aunque me fue imposible ejecutarlo. Quienes estuvieron en el espectáculo saben a lo que me refiero. Pero el motivo principal de mis palabras esta noche no es para crear división y más controversia, sino para agradecer a todos", escribió en una publicación acompañada por fotografías de los pocos minutos que pudo estar en la tarima de la Quinta Vergara.

El comediante también agradeció a la producción por la invitación y destacó los meses de trabajo conjunto para preparar su presentación en Viña del Mar.

"Agradecer a la producción del Festival por la invitación. Pase lo que pase, lo cortés no quita lo valiente. Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí; agradecer al canal Mega por la cobertura de todo el proceso de mi integración dentro de la grilla del Festival. Y, obviamente, a todos los miembros de la organización".

Por último, señaló que espera que en el futuro se pueda reencontrar con el público que asistió al festival a ver su show, y adelantó que en los próximos días realizará un en-vivo para hablar al respecto.

"Para mí lo más importante es agradecer a los asistentes que sí fueron a ver el show. A mis amigos chilenos (que son muchos y no generalizo por unos pocos) y a mis hermanos venezolanos. Muchachos, les prometo que nos reencontraremos en otros escenarios, de eso no me cabe duda. ¡Gracias por esperarme, llevar sus carteles, el cariño, los gritos y sus aplausos. Lo valoro enormemente. Mil bendiciones para todos. Pronto hacemos un live y conversamos. Por los momentos lo mejor es no actuar en caliente. Dios está con nosotros así se vea oscura la noche. Mil bendiciones para toda mi comunidad venezolana en Chile. Los quiero en grande".

Reacciones

La participación de George Harris ha generado una ola de reacciones por parte de artistas, influencers y miembros de la comunidad venezolana, desde dentro y fuera de su tierra; así como también por parte de personalidades internacionales; algunos apoyándolo y rechazando la acción de quienes boicotearon el show, así como también otros han aseverado que el error fue del comediante.

La periodista venezolana Alejandra Oraa, quien fue jurado del Festival de Viña del Mar en 2018, reaccionó a lo ocurrido en redes sociales rechazando la conducta de parte del público de la Quinta Vergara y aseverando que: "no debía ganar el odio. Hoy debía ganar la unión".

Oraa destacó el mal manejo de la situación por parte de los animadores y lamentó que una minoría lograra boicotear el show.

"La situación es lamentable. Es cierto que hubo un mal manejo en el escenario (los presentadores no debieron alardear los abucheos), y el público se comportó desde el minuto dos terrible, realmente vergonzoso para ser un escenario internacional. Lo verdaderamente vergonzoso fue cómo una “minoría”, como mencionó el presentador, terminó convirtiéndose en la voz que representó el ruido de todos. Este podía haber sido un momento histórico, lleno de alegría y belleza, pero, una vez más, se mostró lo peor y propago el odio. Me quedo con la certeza de que, al final, ningún grupo tiene la autoridad para reclamar la representación de la mayoría, ni para lo bueno ni para lo malo. La historia se construye desde la unidad, no desde la división. Somos mejores que esto".

Por su parte, el periodista venezolano Melanio Escobar en entrevista con Sergio Noveli señaló que lo ocurrido en Viña del Mar fue una representación gráfica de lo que la comunidad venezolana ha sufrido en diversos países del continente americano.

"Esto fue la representación visual. Muchas veces nos genera mucho más impacto cuando una situación de este estilo le afecta a alguien que es tan notorio públicamente. Más allá de ser venezolano, como latinoamericanos debemos estar orgullosos de tener a un representante de nuestra región en los Estados Unidos que tiene un show sold out por tres meses adelantado", dijo en una entrevista que concedió a Sergio Noveli.

Asimismo, aseguró que lo ocurrido sí se trató de un acto de xenofobia.

"A él no se le abuchea por su actuar, no pudo desarrollar su rutina normal. Si tu me dices que en el camino de la rutina a nadie le dio risa, lo bajaron... bueno ese es más o menos el concepto del festival. Pero es que el señor salió y ya lo estaban abucheando, fue orquestado, organizado a no dejarlo presentarse. Es muy difícil mantener la concentración, mantener el show que tenías preparado, recordar tu discurso cuando tienes a miles de personas abucheándote. Inclusive cuando tenías toda una barra de venezolanos apoyando, pero específicamente porque sabía que -más allá de ver a George Harris- porque sabían que se iba a presentar esta situación. Porque esto estaba avisado de que sería así, se estaba cocinando desde hace meses".

El comediante cubano Alexis Valdés también se pronunció a favor del venezolano, destacando que en la comedia, a diferencia de la música, "estás solo ante el peligro".

"La comedia no es la música. En la música la gente se sabe tu canción y la canta contigo. Pero incluso si alguien está interrumpiendo o hablando, el sonido de la música es tan potente que lo anula. (...) Y si alguien te interrumpe puede echar a perder tu trabajo. Mucha gente no entiende lo delicado que es hacer humor. Que es un arte de constante riesgo. Y mucha gente no entiende, que la mejor colaboración con un comediante, es atención, risas y silencio", inició en un post en Instagram.

Valdés enfatizó que si para un humorista es difícil la interrupción de una sola persona, varios en un escenario más grande y en un país que no es el tuyo supone un reto más complejo.

"Sé que George ha pasado uno de los momentos más difíciles de su carrera ayer en Viña, y más allá de las polémicas (conozco a George y es un tipo amable, cordial, afectuoso, que como todos comete errores, pero es un buen tipo, y si dijo algo que hirió sensibilidades, se que no fue con mala voluntad, y entiendo también que a veces los comediantes decimos cosas, que aunque no sea la intención, pueden herir) como comediante y amigo, me pongo en su lugar y se que lo que pasó, no fue nada fácil. Y como colega me solidarizo con el. Y elogio su valentía de estar ahí y luchar por su rutina y su carrera hasta donde fue posible . La verdad, no sé si yo hubiera podido aguantar tanto. No sé. Aunque a veces uno, en las situaciones extremas llega más allá de lo que se creía capaz".

Por su parte, la psicoterapeuta mexicana Stephanie Essenfeld agregó que lo ocurrido en Viña fue: "un reflejo del peso de la identidad, del impacto del rechazo y de la difícil decisión entre quedarse y marcharse".

"George Harris subió con valentía. A pesar de las críticas previas, eligió presentarse con su mejor actitud. Pero lo que encontró no fue un auditorio dispuesto a escuchar, sino un ruido ensordecedor que no dejaba espacio para su show. Algunos dicen que fue por sus chistes o diferencias culturales en el humor. Otros, que fue por xenofobia. La verdad es que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Porque la realidad nunca es solo blanca o negra. Y lo que se ve en la superficie, muchas veces, es solo la sombra de algo más profundo".

Essenfeld destacó que la intolerancia fue el hilo conductor de quienes sabotearon el espectáculo y aplaudió la decisión del comediante de salir del escenario, pues no se trató de un fracaso sino de valoración propia. "Fue un límite. Fue autorespeto. Fue amor propio. (...) Una persona puede aceptar la crítica, pero no tiene por qué tolerar el irrespeto. La dignidad no se negocia".

"Esto no es un ataque personal"

El chileno Marcelo Orlando, experto en marketing, concedió una entrevista a la periodista venezolana Shirley Varnagy, en la que expuso que lo ocurrido en Viña del Mar no se trató de un acto de xenofobia y afirmó que el estilo del festival ha llevado a artistas locales e internacionales a sufrir la misma situación.

"El Festival de Viña del Mar es un escenario donde se conjugan las emociones y expectativas de todo un país. El público se siente empoderado al manifestar su opinión, lo que puede resultar en reacciones intensas hacia los artistas, independientemente de su nacionalidad", explicó.

Orlando enfatizó que la prensa sí tiene influencia en la opinión pública en las semanas previas al festival, pues en 2024 la comediante chilena Javiera Contador también vivió una experiencia parecida. "Enfrentó una situación similar debido a la cobertura mediática que generó expectativas negativas".

Además, manifestó que incluir a Harris en el espectáculo no fue un error, pese a que el humor del chileno puede ser diferente al del venezolano u otras nacionalidades de la región. A su juicio, el problema radica en cómo se presenta en los medios locales.

"Aunque fue un mal momento, esto lo hará más conocido y generará un mayor interés en su trabajo. La conversación en torno a él y al festival seguirá viva".