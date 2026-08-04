martes 4  de  agosto 2026
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Georgina Rodríguez responde a quienes critican su cuerpo

Georgina expuso que como madre quiere que sus hijos crezcan rodeados de valores, sin medir a una persona por su aspecto físico

Georgina Rodríguez asiste a la Gala del Met 2025, Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Georgina Rodríguez asiste a la Gala del Met 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Savion Washington/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La modelo y empresaria Georgina Rodríguez respondió a quienes critican su cuerpo en internet. A través de Instagram, la prometida de Cristiano Ronaldo compartió una serie de fotografías junto a una extensa reflexión en la que rechazó que verano tras verano su figura sea objeto de señalamientos.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", inicia el texto que acompaña fotos de la hispano-argentina durante las vacaciones que disfruta junto a su familia.

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En el comunicado, Georgina expuso que como madre quiere que sus hijos crezcan rodeados de valores como el respeto y la empatía, sin medir a una persona por su aspecto físico.

"Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía".

El cuerpo 'correcto'

Sobre el debate que se abrió en redes sociales sobre su apariencia, señaló que fue El Bicho quién le recordó su valor.

"Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'. Y él me respondió: 'Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres?'".

"A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa", agregó.

Rodríguez también recordó que cada verano se enfrenta a la misma situación y cuestionó cuál debería ser entonces la medida de cada mujer.

"¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí".

Por último, aseveró que ama su cuerpo y se siente agradecida de lo que este le permite vivir.

"Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones. Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir".

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