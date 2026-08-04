martes 4  de  agosto 2026
MÚSICA

Gente de Zona vuelve al Kaseya Center el 11 de diciembre con "Isla Viva Tour"

Los fanáticos que deseen optar por la venta general, la misma será activada el viernes 7 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m.

El dúo cubano Gente de Zona.&nbsp;

El dúo cubano Gente de Zona. 

Cortesía/Nevarez Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Gente de Zona volverá a encender la gozadera en Miami. El dúo anunció que el 11 de diciembre regresa al Kaseya Center con el Isla Viva Tour, un espectáculo producido por Loud And Live y en el que prometen celebrar sus raíces isleñas mientras hacen bailar al público con sus grandes éxitos y nueva música.

En 2025, la agrupación conquistó un histórico sold out en el Kaseya Center en junio de 2025.

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La preventa de boletos se llevará a cabo en dos modalidades:

  • Preventa Spotify, TicketMaster y Club de Fans: Miércoles, 5 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m. (Hora Local).
  • Preventa Loud And Live y Kaseya Center: Jueves, 6 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m. (Hora Local).

Los fanáticos que deseen optar por la venta general, la misma será activada el viernes 7 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m..

Randy Malcom y Alexander Delgado presentarán material de su nuevo álbum, también titulado Isla Viva, proyectado para lanzarse a principios de 2027. Entre los temas se encuentra la canción que da título al proyecto, grabada en colaboración con el español Juan Magán, además del primer sencillo, Se le pasa.

Gente de Zona creó el álbum para celebrar sus raíces isleñas, atrayendo a diversos colaboradores a su vibrante mundo tropical, en lugar de conformarse con las tendencias del momento. El subtexto del proyecto es una celebración de la resiliencia: un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, el espíritu de la gente sigue vivo.

Reacciones

Randy Malcom señaló que lo logrado en 2025 los inspiró a volver a reencontrarse nuevamente con su público de Miami.

"Para mí el sold out en el Kaseya fue algo inesperado, era la primera vez que íbamos a hacer el Kaseya Center, solamente Gente de Zona y realmente no pensé que fuera a haber tanta euforia con ese show. La verdad fue un momento muy emotivo, bonito, especial. Espero que el show en diciembre sea de la misma magnitud y con el mismo cariño de la gente. Feliz y contento de que se repita".

Por su parte, Alexander Delgado compartió: "Sabíamos que el Kaseya Center iba a ser una noche especial porque Miami es nuestra casa, la ciudad que nos abrió las puertas y donde vive una gran parte de nuestra comunidad latina y cubana. El cariño que recibimos fue increíble y nos motiva a regresar con más música, con las canciones de nuestro nuevo álbum Isla Viva y con un show que celebra nuestras raíces y la esencia de Gente de Zona".

"Después del histórico sold out que logramos en el Kaseya Center el año pasado, nos llena de orgullo traer nuevamente a este incomparable dúo cubano a Miami. Será una celebración muy especial junto a su público, su comunidad y la familia que siempre los recibe con tanto cariño", expresó Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

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