martes 4  de  agosto 2026
MÚSICA

Karol G canta nuevo tema de su próximo álbum durante concierto en Washington

Hace poco, la cantante colombiana señaló en una entrevista con elle que el nuevo álbum sería una puerta a una Carolina "más intima".

La cantante colombiana Karol G reacciona mientras el cantautor estadounidense John Legend le entrega el Premio Internacional a la Excelencia Artística y el premio al Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G reacciona mientras el cantautor estadounidense John Legend le entrega el Premio Internacional a la Excelencia Artística y el premio al Mejor Álbum Latino por "Tropicoqueta" durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026. 

AFP/Valerie Macon

INTERNACIONAL.- Karol G cantó en un concierto en Washington un nuevo tema del disco que verá la luz el viernes 7 de agosto y que se titula No me arrepiento de sentir tanto y que llegará apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en Tropicoqueta y con el que se encuentra de gira.

Tras Matadora, que estrenó en el primer concierto de la gira, en Chicago, la artista colombiana deleitó anoche al público con un tema sobre el desamor, y que ha sido difundido ampliamente por los asistentes al concierto a través de las redes sociales, así como por su discográfica, Bichota Records.

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Karol G anuncia nuevo álbum, "No me arrepiento de sentir tanto" para el 7 de agosto

Una balada en la que la colombiana canta: "Subo historias como si estuviera en mi mejor momento, pero todo el que me conoce saben que estoy fingiendo, por fuera sonriendo, por dentro muriendo. Si lo ven díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé, aunque él sabe que no".

Una letra que muchos han interpretado como dedicada a su expareja y también cantante colombiano, Feid, de quien se separó a comienzos de este año tras cuatro años de relación.

Lanzamiento

La cantante también ha colgado en su Instagram un vídeo en el que recita unos versos que también pertenecen a su nuevo proyecto, sin precisar si son parte de una canción.

"Hay una versión de ti, que un día desaparece, porque hay dolores que no solo te rompen el corazón, te cambian, te arrancan partes enteras de quien eras", se puede escuchar a la cantante.

"Dejas de creer en tantas cosas, dejas de creer en las promesas, en los para siempre, en las personas, en el amor y hasta en ti misma (...) No me arrepiento de ser quien soy, no me arrepiento de sentir mucho, no me arrepiento de sentir tanto", añade.

Hace poco, la colombiana señaló en una entrevista con elle que el nuevo álbum sería una puerta a una Carolina "más intima". 'No me arrepiento de sentir tanto' será el sexto disco de estudio de la Bichota.

FUENTE: EFE

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