Gérard Depardieu "avergüenza" a Francia, dice ministra de Cultura

"A las mujeres les encanta montar a caballo. Sus clítoris rozan la silla (...) Disfrutan mucho", asegura Depardieu durante la visita a un centro de equitación, en la que hace comentarios obscenos respecto a una niña de unos 10 años.

La ministra denunció unos "comentarios absolutamente escandalosos" y "una actitud que pretende tener un tono de broma y de provocación, pero que en realidad es bastante irrespetuosa e indigna, y que avergüenza a Francia".

"Me ha dado asco", agregó Abdul-Malak durante una visita a Moissac (sur), precisando que no le corresponde "dar consignas" ya que hay "libertad total de creación". Pero "no me parece que tenga muchas propuestas [de trabajo] en estos momentos", agregó.

La justicia imputó en diciembre de 2020 al actor de 74 años por violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould, que denunció en agosto de 2018 dos violaciones en el domicilio parisino del actor.

Desde entonces, una decena de mujeres lo acusaron en la prensa de violencia sexual, entre ellas la también actriz Hélène Darras. La justicia investiga su denuncia presentada el 10 septiembre por hechos en principio prescritos.

Depardieu, que niega las acusaciones, es un monumento del cine francés como Alain Delon o Brigitte Bardot, con una prolífica trayectoria de más de 200 películas, plagada además de excesos y escándalos.

FUENTE: AFP