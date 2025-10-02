jueves 2  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Gérard Depardieu denuncia reportaje de France Télévision

El reportaje del programa Complément d'Enquête emite comentarios obscenos de Depardieu con imágenes de fondo de la pequeña jinete

El actor francés Gérard Depardieu.&nbsp;

El actor francés Gérard Depardieu. 

AFP/ Ammar Abd Rabbo

PARÍS.- La justicia francesa examinó este jueves las acusaciones del actor Gérard Depardieu contra un reportaje de la televisión pública de 2023, que lo presenta realizando comentarios obscenos sobre una niña montando en poney.

La difusión del reportaje Gérard Depardieu: La caída del ogro llegó en un contexto de acusaciones de agresiones sexuales contra esta leyenda del cine de 76 años, en la estela del movimiento #MeToo en Francia.

La justicia lo condenó en mayo a 18 meses de prisión condicional por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021 y, en septiembre, ordenó otro juicio por violación. El actor recurrió ambas decisiones al decirse inocente.

El juicio actual se centró en una secuencia de casi un minuto grabada en un centro ecuestre de Corea del Norte en 2018. El reportaje del programa Complément d'Enquête emite comentarios obscenos de Depardieu con imágenes de fondo de la pequeña jinete.

La defensa del actor denunció una manipulación y aseguró que se refería a una mujer adulta, que no aparece en la pantalla, y en el marco de una obra de ficción en la que trabajaría junto al escritor Yann Moix, que lo acompaña.

Los periodistas "manipularon" las imágenes para lograr "un efecto sensacionalista", un montaje destinado a hacer creer falsamente que sexualizaba a una niña, acusó su abogado, Jérémie Assous, para quien este reportaje lo "mató" profesionalmente.

El montaje es "honesto", respondió el presentador del programa, Tristan Waleckx, quien agregó que, durante su viaje a Corea del Norte, Depardieu "sexualizó varias niñas" y, de forma general, "una mujer de cada dos" eran objeto de comentarios obscenos.

El grupo público France Télévision también niega "cualquier manipulación o montaje ilícito" e autentificó incluso la secuencia mediante un perito. "No hay ninguna duda ni ambigüedad", asegura.

El reportaje conmocionó Francia. La entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, estimó que Depardieu "avergüenza[ba]" al país, pero el presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un "inmenso actor", víctima a su juicio de una "cacería humana".

FUENTE: AFP

