Ghislaine Maxwell dice que foto del príncipe Andrés es falsa

La joven de la fotografía, Virginia Giuffre, afirma que fue víctima de trata de la pareja compuesta por Epstein y Maxwell, quienes la llevaron, entre otros, hasta el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

La mujer se querelló en un tribunal en Estados Unidos afirmando que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe en Londres cuando ella tenía 17 años y era menor de edad, según la legislación estadounidense.

El año pasado llegó a un millonario acuerdo económico extrajudicial con el príncipe para evitar un embarazoso proceso para la familia real británica.

Andrés, de 62 años, no ha sido procesado penalmente y sigue negando las acusaciones.

Pero está retirado de sus obligaciones reales y despojado de sus títulos militares por la indignación debido al acuerdo que se estimó que alcanzó unos 16,3 millones de dólares.

Una fotografía de Andrés con su mano en la cintura de Giuffre y Maxwell en el fondo -se estima que fue tomada en Londres en 2001- es considerada como una pieza crucial en las acusaciones contra el príncipe.

Pero en una entrevista otorgada desde la prisión federal con TalkTV, que se emitirá en el Reino Unido mañana en la noche, Maxwell, que lo conoce desde hace décadas, insiste que la imagen no es auténtica.

Embed

"Es falsa. No creo por un segundo que sea real, de hecho estoy segura de que no lo es", afirmó. "Nunca ha habido una original y además no hay una fotografía. Yo solamente he visto una fotocopia", dijo.

El hijo de la fallecida reina Isabel II insistió también en que nunca conoció a Giuffre.

FUENTE: AFP