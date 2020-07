Gianlucca Vacchi y Sharon Fonseca serán padres de una niña

Gianlucca Vacchi y Sharon Fonseca hicieron el anuncio hoy, a través de sus cuentas en Instagram.

En el clip se ve a los novios vestidos de blanco, acompañados de su perro, cuando un helicóptero los alcanza mientras desprende un polvo de color rosado.

Asimismo, se ve cuando Gianlucca Vacchi abraza y besa a Sharon Fonseca, quien en medio de la emoción, suelta algunas lágrimas.

Al final del video se puede leer el mensaje: "We are waiting for you, little princess".

A las pocas horas de la publicación, el influencer, un invitado casi fijo en videos de cantantes y reguetoneros suma más de cuatro millones de likes y 40 mil comentarios.