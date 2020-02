Gilberto Santa Rosa: "La vida misma me inspira"

Para el intérprete de Vivir sin ella, escoger las canciones que ofrecerá es lo más emocionante de toda la producción que requiere un tour.

“Me pongo muy ansioso porque me encanta hacer giras. Trabajo en el repertorio que es lo que más me divierte, porque hay que encuadrar en determinado tiempo un repertorio de muchos años, y siempre uno quiere poner algo nuevo. A veces llega el día del show y hago cambios en el rundown, porque me gusta trabajar con el ambiente de los lugares”, dijo Gilberto Santa Rosa a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Me gusta la improvisación para la música, no me gusta improvisar en la logística ni la organización, que ayudan a presentar un espectáculo sólido”, añadió el cantante, que ha mostrado sus dotes de improvisador.

El cantante puertorriqueño supo que la rima se le hacía fácil a temprana edad y aprovechó esa destreza para divertirse en la escuela.

“Tendría siete u ocho años cuando me di cuenta de que podía improvisar. Éramos un grupo de muchachos que teníamos la misma inquietud por la música. Y yo utilizaba la improvisación para hacerles maldades a mis compañeros y para reírnos. Cuando a uno le ponían un nombre, yo improvisaba sobre eso y sobre cosas que ocurrían en el momento. Y así me di cuenta de que tenía esa habilidad, que se me hacía fácil rimar cosas”, recordó.

“Entonces me di a la tarea de perfeccionarme en ese aspecto, empecé a estudiar cómo se estudia la música popular: escuchando a otros. Siempre he dicho que él quiera improvisar necesita ampliar su vocabulario. Así que comencé a leer y a buscar diferentes estilos de improvisación”, añadió.

Santa Rosa, un intérprete por excelencia que domina la salsa y el bolero, ahora se ha propuesto componer.

“La vida me inspira. Tengo la ventaja de que soy intérprete, no compositor, por lo tanto busco la inspiración en la misma canción. En estos días de los últimos meses me ha dado por escribir retazos de canciones, son pedacitos. Y llamo a amigos que sí componen y les pido que las terminen, así sí. Pero son muy pocas. Me estoy poniendo el reto de escribir un poquito más, aunque no es algo que me quita el sueño. Hay demasiados compositores buenos para yo buscar música y poder interpretarla”, reveló.

“El compositor y el intérprete forman un equipo muy interesante. Y no podemos dejar atrás al arreglista, porque un mal traje puede echar a perder una buena figura”, agregó, entre risas.

Lo nuevo

Por estos días, luego de una larga pausa, la magia de esta unión se ha materializado en un disco, que verá la luz a mediados de febrero o inicios de marzo.

“Estoy contentísimo, porque por fin acabo de terminar artística y técnicamente un disco que empecé a hacer hace siete años”, reveló, entre risas.

“No iba a ser un disco. Empecé a hacer una serie de canciones y juntes con músicos amigos míos que yo aprecio y admiro mucho, pero era más para divertirme que para otra cosa. Y en un momento me dije: voy a hacer un disco”, agregó.

Colegas incluirá 20 temas, 17 son duetos con grandes exponentes de la salsa a quienes Santa Rosa eligió para grabar clásicos del cancionero de los años 50. Los otros tres son boleros.

“Es un disco muy distinto a lo que hago regularmente, porque no hay romance. Hay mucha fiesta y mucho ritmos, canciones que son bailables; una que otra tiene una letra más o menos profunda, las demás son canciones muy livianas, inclusive jocosas. Además, con un montón de músicos buenísimos y unos arreglistas exquisitos”, adelantó.

Entre los artistas que participan están Víctor Manuelle, Tito Nieves, José Alberto “El Canario”, Tito Rojas y Nino Segarra..

“Agarré cada canción y la fui entrelazando con quien la iba a cantar, ahí me tomé el trabajo de pensar cuál canción me quedaría bien con quién”.

La música ayer y hoy

Quien hoy es un referente para las nuevas generaciones en la música, tuvo la dicha de iniciar su carrera a temprana edad, trabajando con figuras que ha admirado profundamente.

“Me disfruté mucho esa época. Empecé a trabajar siendo un niño, tenía 14 años, de obrero y de fanático a la vez. Entonces respeto con mucho cariño a todos los grandes artistas con los que pude compartir y de quienes pude aprender mucho. De momento tenía a mis ídolos a mi lado, trabajando conmigo. Y veía que era gente muy normal, me trataban como si yo fuera uno de ellos cuando yo era un principiante. Eso lo recuerdo con mucho cariño: mis primeros viajes, mi primer encuentro con grandes figuras que yo he admirado. Y hoy día puedo decir que he trabajado con casi todos mis ídolos, y que conocí a casi todos, incluso, a algunos los puedo llamar de amigos”, contó.

“Con Héctor Lavoe pude comunicarme en varias ocasiones siendo cantante de orquesta y luego como solista. Recuerdo que lo fui a visitar al hospital. Él ya estaba enfermo, y tuvo a bien, no solamente tratarme como a un igual, sino que fue muy divertido porque él vivía en Nueva York pero tenía conocimiento de todo lo que pasaba en el ambiente de Puerto Rico. Entonces sabía lo que mis compañeros y yo estábamos haciendo, me preguntaba por gente de la orquesta. Fue muy interesante compartir con él y con muchísimos más. También tuve la dicha de conocer a Chamaco Ramírez, uno de mis soneros favoritos”, añadió.

Pero también se siente dichoso de poder ver despuntar a los nuevos exponentes en una industria en constante movimiento.

“Es un gran honor ahora ver a los muchachos nuevos levantarse; es muy bonito, después de haber nacido en la música en un momento en el que pude ver a los íconos, y luego de haber desarrollado una carrera”, expresó.

Sobre cómo el ritmo con el que se realizan las producciones musicales influye en la calidad, valoró:

“Hoy es mucho más difícil hacer un hit, no solamente por la velocidad con la que se hace música, sino también por la manera en la que se difunde. Si bien es cierto que ahora todo el que haga música tiene la facilidad de difundirla a través de las plataformas digitales, también es tanta la oferta que si comparamos la propuesta musical versus la música que de verdad es buena, hay poco éxito”.

“En el género que yo desempeño, se puede contar con una mano los éxitos de los últimos 10 años, porque la música que la gente sigue escuchando es la que se hizo en ese entonces. Yo puedo decir con claridad que los últimos dos grandes éxitos de la salsa son: Yo no sé mañana, que interpretó Luis Enrique, y Vivir la vida, de Marc Anthony. El éxito de esas canciones se sentía en las calles”, agregó

Sus anhelos para Puerto Rico

Santa Rosa, quien vive en Puerto Rico y estaba en Miami cuando ocurrió el terremoto a inicios de enero en la Isla del Encanto, comentó sobre cómo esos acontecimientos han afectado a sus paisanos:

“Tengo mucha fe en que esta nueva realidad que vivimos en Puerto Rico podamos utilizarla para el comienzo de una época diferente, en pos del país que queremos. Tenemos muchos retos y estas cosas, a veces, nos dan un choque de realidad, y nos damos cuenta de que somos vulnerables. Tenemos que resolver asuntos políticos y administrativos, tenemos que retomar algunos proyectos e ideas para que la isla pueda salir adelante”.

Destacó que la solidaridad ha primado en la isla en medio de las adversidades que enfrentan.

“Tenemos una oportunidad de reparar y rehacer el país en los próximos años. Quiero pensar que lo vamos a aprovechar. Y lo mejor que tiene mi país es que en momentos como estos, todo el mundo es muy solidario. Todos estos eventos que están sucediendo en el sur y suroeste del país han logrado que la isla entera se una y que todos quieran aportar su granito de arena. Y espero que podamos poner todo esto en perspectiva para que nuestro nuevo Puerto Rico pueda surgir a raíz de todos estos problemas”.