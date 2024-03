Gisele Bündchen desmiente rumores sobre presunta infidelidad

Gisele Bundchen asiste a la gala benéfica del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, que celebra la inauguración de la exposición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty el lunes 1 de mayo de 2023 en Nueva York.

La información comenzó a rodar cuando una fuente cercana a Brady aseguró que el deportista estaba al tanto de la relación actual que tiene la madre de sus hijos, y alegó que la misma no era nueva sino que había iniciado hace muchos años atrás, insinuando que el vínculo que Bündchen y Valente tenían era más que una cuestión profesional.

Sus palabras corrieron como pólvora, por lo que en redes sociales se comenzaron a cuestionar las razones de la ruptura.

Ante esto, Gisele ha roto el silencio para desmentir las acusaciones y defender su integridad. "Es mentira" dijo a The New York Times. "Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de abandonar una relación que no es sana y son etiquetadas como desleales" agregó.

Asimismo, agregó que los rumores siempre estarán presentes cuando se suscitan situaciones como la que ella vive. "Nadie sabe lo que pasa entre dos personas, solo las dos personas que están en la relación" explicó.

Un nuevo amor

Bündchen también habló sobre su romance con Joaquim Valente. Aseguró que es la primera vez que vive la experiencia de salir con alguien que previamente era su amigo, pero lo catalogó como un hombre "muy diferente, honesto y transparente".

Aunque el entrenador brasileño de jiu-jitsu y la modelo iniciaron su amistad en 2021, fue hasta mediados de 2023 que ambos se dieron la oportunidad de ir más allá.

Fuentes cercanas a Gisele alegaron a la revista People recientemente que ella esperaba poder mantener la relación en privado hasta estar seguros de lo que tenían. "Se lo toman con calma. Empezaron siendo buenos amigos. Ella quería mantenerlo en privado hasta que se conocieran el uno al otro".

Lo que también ha surgido es que el vínculo entre ambos se fortaleció tras la separación definitiva de las celebridades en octubre de 2022, tras doce años juntos y dos hijos en común.

A inicios del 2023, los rumores sobre una relación entre ambos tomó fuerza tras un viaje que el hombre hizo con la modelo y sus hijos a Costa Rica. No obstante, en ese entonces ella declaró a Vanity Fair: "Él es nuestro maestro y lo más importante es una persona a la que admiro y en la que confío. Es muy bueno tener ese tipo de energía, tener a mis hijos cerca de ese tipo de energía".