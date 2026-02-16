lunes 16  de  febrero 2026
Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Líderes de Estados Unidos, América Latina y Europa participaron en la gala organizada por Latino Wall Street en Mar-a-Lago, consolidando el evento como plataforma estratégica de alianzas e inversión global

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.

Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street.

Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street.

Roger Stone durante su asistencia a la gala.

Roger Stone durante su asistencia a la gala.

El cantante venezolano Nacho durante su presentación.

El cantante venezolano Nacho durante su presentación.

El cantante Mafio durante su paso por la alfombra roja de la Hispanic Prosperity Gala.

El cantante Mafio durante su paso por la alfombra roja de la Hispanic Prosperity Gala.

El encuentro organizado por Latino Wall Street, referente en conexión estratégica e influencia dentro de la comunidad hispana.

El encuentro organizado por Latino Wall Street, referente en conexión estratégica e influencia dentro de la comunidad hispana.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA
PALM BEACH. - A varios días de su celebración, la Hispanic Prosperity Gala continúa generando repercusión en sectores políticos, empresariales y culturales tras reunir en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales bajo una agenda centrada en la prosperidad económica, la libertad financiera y el fortalecimiento del liderazgo hispano a escala global.

El evento, organizado por Latino Wall Street, consolidó su posicionamiento como uno de los encuentros de conexión estratégica e influencia más relevantes para la comunidad hispana, al congregar a figuras provenientes de Estados Unidos, América Latina y Europa con el objetivo de fortalecer alianzas y promover oportunidades de inversión internacional.

La gala fue impulsada por sus organizadores Tony Delgado y Gabriela Berrospi, fundadores de Latino Wall Street, junto al periodista Javier Negre y miembros del comité anfitrión, entre ellos Tiki y Philip Nicosisis, Andrés Depew, Bianca Gracia, Catalina Stube y Fabiola Malka, quienes desempeñaron un papel determinante en la convocatoria de este encuentro de alto perfil.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de reconocimientos a líderes cuyas trayectorias impactan sectores clave a nivel internacional. Entre los homenajeados figuró el presidente argentino Javier Milei, economista y figura política asociada a reformas económicas estructurales.

También recibieron distinciones Luis Felipe Fernández Salvador y Campadónico, VI Marqués de Lises y fundador de Embassy of Nature; Alex Bruesewitz, asesor político y director ejecutivo de X Strategies; Julio González, director ejecutivo de Engineered Tax Services; Bob Unanue, director de Hispanic Leadership Coalition; Javier Estades, director ejecutivo de Tabacalera USA; la diseñadora internacional Ágatha Ruiz de la Prada; Juan José Arellano Hernández, presidente del consejo directivo del Grupo ARHE; el académico Dr. Galo Cabanilla; y el consultor político internacional Fernando Cerimedo.

Como invitado especial, el exfutbolista brasileño Ronaldinho fue reconocido por su legado deportivo y su influencia global dentro y fuera del terreno deportivo.

La cita también reunió a figuras influyentes del ámbito político, mediático y empresarial, entre ellas Mercedes Schlapp, presentadora vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora; Eduardo Bolsonaro; Rudy Giuliani; el general Michael Flynn; Jack Posobiec; Mario Rodríguez, de Hispanic 100; Jorge Fajardo, director ejecutivo de KPI Capital; así como los peleadores de artes marciales mixtas Jorge Masvidal y Tito Ortiz.

En el ámbito mediático y del entretenimiento destacaron presencias como el periodista James O’Keefe, Myrka Dellanos, Carolina Tejera, Caterina Valentino y Alejandro Chabán.

El componente artístico estuvo marcado por presentaciones musicales del cantante venezolano Nacho junto a Maffio, además de actuaciones de Waka Flocka, Tony Sunshine, Charlie Sosa y el cantautor italiano Virginio, ganador del Latin Grammy.

Durante la velada, Gabriela Berrospi destacó el propósito estratégico del evento, enfocado en ampliar el acceso de la comunidad hispana a espacios de poder económico y toma de decisiones globales.

Más allá del componente social, la Hispanic Prosperity Gala dejó establecido el peso creciente del liderazgo latino en la economía global y el papel cada vez más activo de la comunidad hispana en la configuración de espacios de influencia y poder.

Con esta edición, Latino Wall Street reafirma su rol como plataforma de conexión entre capital, influencia y visión estratégica en favor de una agenda de prosperidad con con expansión sostenida.

