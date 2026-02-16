Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

El encuentro organizado por Latino Wall Street, referente en conexión estratégica e influencia dentro de la comunidad hispana.

El cantante Mafio durante su paso por la alfombra roja de la Hispanic Prosperity Gala.

PALM BEACH. - A varios días de su celebración, la Hispanic Prosperity Gala continúa generando repercusión en sectores políticos, empresariales y culturales tras reunir en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales bajo una agenda centrada en la prosperidad económica, la libertad financiera y el fortalecimiento del liderazgo hispano a escala global.

El evento, organizado por Latino Wall Street , consolidó su posicionamiento como uno de los encuentros de conexión estratégica e influencia más relevantes para la comunidad hispana, al congregar a figuras provenientes de Estados Unidos, América Latina y Europa con el objetivo de fortalecer alianzas y promover oportunidades de inversión internacional.

RESEÑA "Estamos conectados": el grito de un artista libre frente a la dictadura cubana

La gala fue impulsada por sus organizadores Tony Delgado y Gabriela Berrospi, fundadores de Latino Wall Street, junto al periodista Javier Negre y miembros del comité anfitrión, entre ellos Tiki y Philip Nicosisis, Andrés Depew, Bianca Gracia, Catalina Stube y Fabiola Malka, quienes desempeñaron un papel determinante en la convocatoria de este encuentro de alto perfil.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega de reconocimientos a líderes cuyas trayectorias impactan sectores clave a nivel internacional. Entre los homenajeados figuró el presidente argentino Javier Milei, economista y figura política asociada a reformas económicas estructurales.

También recibieron distinciones Luis Felipe Fernández Salvador y Campadónico, VI Marqués de Lises y fundador de Embassy of Nature; Alex Bruesewitz, asesor político y director ejecutivo de X Strategies; Julio González, director ejecutivo de Engineered Tax Services; Bob Unanue, director de Hispanic Leadership Coalition; Javier Estades, director ejecutivo de Tabacalera USA; la diseñadora internacional Ágatha Ruiz de la Prada; Juan José Arellano Hernández, presidente del consejo directivo del Grupo ARHE; el académico Dr. Galo Cabanilla; y el consultor político internacional Fernando Cerimedo.

Como invitado especial, el exfutbolista brasileño Ronaldinho fue reconocido por su legado deportivo y su influencia global dentro y fuera del terreno deportivo.

La cita también reunió a figuras influyentes del ámbito político, mediático y empresarial, entre ellas Mercedes Schlapp, presentadora vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora; Eduardo Bolsonaro; Rudy Giuliani; el general Michael Flynn; Jack Posobiec; Mario Rodríguez, de Hispanic 100; Jorge Fajardo, director ejecutivo de KPI Capital; así como los peleadores de artes marciales mixtas Jorge Masvidal y Tito Ortiz.

En el ámbito mediático y del entretenimiento destacaron presencias como el periodista James O’Keefe, Myrka Dellanos, Carolina Tejera, Caterina Valentino y Alejandro Chabán.

El componente artístico estuvo marcado por presentaciones musicales del cantante venezolano Nacho junto a Maffio, además de actuaciones de Waka Flocka, Tony Sunshine, Charlie Sosa y el cantautor italiano Virginio, ganador del Latin Grammy.

Durante la velada, Gabriela Berrospi destacó el propósito estratégico del evento, enfocado en ampliar el acceso de la comunidad hispana a espacios de poder económico y toma de decisiones globales.

Más allá del componente social, la Hispanic Prosperity Gala dejó establecido el peso creciente del liderazgo latino en la economía global y el papel cada vez más activo de la comunidad hispana en la configuración de espacios de influencia y poder.

Con esta edición, Latino Wall Street reafirma su rol como plataforma de conexión entre capital, influencia y visión estratégica en favor de una agenda de prosperidad con con expansión sostenida.