Giselle Blondet: "Pienso gritar mi edad a los cuatro vientos"

“Los años pasan, uno va cumpliendo y tomando consciencia de lo rápido que pasa el tiempo. Con todo lo que he aprendido y toda la experiencia que he ido acumulando, me siento con más fuerza para hacer cosas todavía más grandes de que pensaba o logré hacer siendo más joven”, dijo Giselle Blondet a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Y creo que estamos viviendo un momento en el que necesitamos ver a las personas sintiéndose a gusto con ellas mismos, con nuevos proyectos a cualquier edad, porque creo que hace 10 años las personas estaban más alegres. Y ahora todo el mundo habla de la salud mental, de la depresión, de la soledad. Yo me siento muy afortunada porque gracias a Dios no tengo ninguna de esas situaciones”, agregó.

Blondet, quien es uno de los rostros del programa de Telemundo La mesa caliente, se ha enfocado hace un tiempo en nutrir un interés que ha tenido desde niña: la mente humana.

“Siempre me ha gustado el ser humano, yo quería ser psicóloga. Y la idea es que hay que ir evolucionando, porque hay personas que se achantan y cuando llegan a una edad, ya no quieren hacer más nada y piensan en la edad como una limitación. Yo nunca lo he visto así. Ahora es cuando más proyectos tengo y estoy súper contenta con esta nueva oportunidad que me da Dios de demostrar que la vida es mucho más que un número”, expuso.

“Estudié aquí en la universidad para certificarme como coach de vida y autoestima, llevo varios años preparándome. Los comienzos existen todos los días y las posibilidades también si las vemos en nuestra mente. Pienso que estoy en un momento de mucha claridad y seguridad. Y quiero aprovecharlo al máximo, voy a ofrecer muchas conferencias este año”.

Además de desempeñarse como coach de autoestima, Blondet pronto tendrá novedades en cuanto a su vida personal y profesional.

“Tengo planes en la televisión que todavía no puedo revelar. También tengo otros proyectos que tienen que ver con la red y proyectos personales, que poco a poco irán conociendo, pero lo más importante es que, en lugar de ocultar mi edad, pienso gritarla a los cuatro vientos, como lo he hecho siempre pero ahora más que nunca. Y lo más gracioso es que por fin, ahora a los 60, me siento lista para tener una relación de pareja como debe ser”, expresó.

En cuanto al tema de la autoestima, que abordará en sus conferencias, asegura que es fundamental sanar heridas del pasado para saber elegir mejor tanto en el plano sentimental como en el ámbito laboral.

“Yo creo que lo más importante es sanar nuestras heridas, primero hay que reconocerlas. Eso es lo que nos fortalece. Para mí, la clave está en sanar. Cuando sanas todos los aspectos de tu vida, todo mejora: tomas mejores decisiones, eliges mejor a tu pareja, tu trabajo o tienes mayores posibilidades de tener una relación para toda la vida”, dijo.

“Y todos tenemos la capacidad de reflexionar, pero no nos tomamos el tiempo. O sea, queremos el camino más rápido. Y ese camino existe en el momento en el que te empiezas a hacer más responsable contigo mismo, ahí empiezas a ver las cosas más claras y te das cuenta de que cuando tomas acción, ves el resultado que quieres. El camino lento es donde te ves como víctima porque vienes de una familia disfuncional. Y en ese camino siempre eliges la misma pareja que sabes que tiene características que no son para ti, en el que te sientes inconforme con el trabajo, tienes miedo, no reconoces tu talento, piensas que eso es lo máximo que puedes lograr y te quedas estancado, te deprimes”, añadió.

A los 60 años, que cumplió el 9 de enero, la capricorniana no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir, incluso haberse casado y haber sido madre tan joven. Se casó a los 18 y tuvo a su primogénita a los 20. Blondet tiene dos hijas, un hijo y tres nietos.

“No cambiaría esas decisiones que tomé. Algunas no me gustaron tanto, podría haber editado algunas cositas, pero son parte de mi aprendizaje y la oportunidad de compartir esas experiencias con mis hijos para que ellos hagan las cosas diferentes. Pero también uno a veces da demasiada importancia a cosas que no la tienen y elegimos el papel de víctima, porque nos han enseñado así”, dijo.

“Y cuando miro un poco atrás y pienso en alguna relación que he tenido, antes yo pensaba por qué me hizo eso o esto otro. Y después me di cuenta de que pasó porque yo lo permití, no tenía que haber pasado. Pero a veces uno tiene ataduras a relaciones tormentosas y cuesta salir de esas relaciones”.

Como madre, Blondet se siente realizada, orgullosa y agradecida por cómo sus hijas saben llevar sus relaciones de pareja y cómo se trazan objetivos profesionales.

“Con ellas estoy gratamente sorprendida. Tienen relaciones bien saludables donde hay mucha comunicación. Me gusta cómo están trabajando sus relaciones. Yo las veo más maduras de lo que yo fui. Ellas tienen muy claro lo que quieren lograr profesionalmente y van por eso. Creo que, si tienes un grado de compromiso y estás dispuesto a trabajar en ti para fortalecerte, eso es clave”.