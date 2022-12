Museo Smithsonian honra a Emilio y Gloria Estefan

Este reconocimiento se entregará mañana, 8 de diciembre, en las instalaciones del Smithsonian, ubicado en Washington D.C.

La gala contará con la presencia de Anthea M. Hartig, directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense; Emilio Estefan, músico, productor, director, empresario y autor; Gloria Estefan, cantante, compositora, actriz y filántropa; Dave Grohl, fundador de Foo Fighters, baterista de Nirvana, director, autor y defensor; y Susan Tedeschi, cantante, guitarrista, compositora y cofundadora de Tedeschi Trucks Band.

"La ceremonia marca la inauguración de la nueva ala cultural del museo, el 9 de diciembre, con el Ray and Dagmar Dolby Hall of American Culture, que albergará una exposición de entretenimiento a largo plazo, y el Marcia and Frank Carlucci Hall of Culture and the Arts, que contará con exposiciones variables", informó el museo.

Entertainment Nation/Nación del espectáculo es la primera exposición a largo plazo en el museo dedicada a la música, el teatro, la televisión, el cine y los deportes con aproximadamente 200 objetos de la colección que abarca más de 150 años de entretenimiento.

(re)Framing Conversations: Richard Avedon Photographs 1946-1965 es la muestra temporal inaugural que presenta 20 imágenes icónicas en blanco y negro que invitan a la conversación sobre cómo resuena la cultura posterior a la Segunda Guerra Mundial.

FUENTE: REDACCIÓN