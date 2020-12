Gloria Estefan revela que tuvo COVID-19 en noviembre

Gloria Estefan explicó que se quedó en su casa durante la pandemia, pero a finales de octubre fue a un restaurante para cenar, al aire libre y con mascarilla, y fue allí cuando uno de sus fanáticos se le acercó para saludarla.

No obstante, la ganadora de siete premios Grammy, dijo que no está segura de cómo se contagió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Estefan (@gloriaestefan)

“Estaban muy unidos. No tenían mascarilla y me decían cosas hermosas. Pero eso es lo único que he hecho fuera de mi recinto aquí, en mi cuarentena", contó en un video que publicó en Instagram.

"Algo debe haber pasado, pero realmente no he estado en ningún otro lugar", agregó.

Unos días después, el 5 de noviembre, Gloria Estefan comentó que se dio cuenta de que la comida no tenía sabor y, al día siguiente, tampoco podía oler.

La cantautora explicó que se hizo la prueba de COVID-19 y que el 8 de noviembre dio positivo, por lo que procedió a aislarse en su casa.

Gloria Estefan aclaró que no tuvo síntomas importantes más que falta de gusto y olfato y tos, y que ya se ha realizado dos exámenes más que resultaron negativos.

“El miedo fue mi mayor problema, dado que no sabemos qué va a pasar. A veces te da mucho miedo ser uno de esos casos. Pero tienes que agarrar el miedo y sacudirlo y hacer todo lo que puedas para mantener tu sistema inmunológico lo más saludable posible", agregó y aprovechó para darle un consejo a sus seguidores: “Por favor, todos, usen sus mascarillas”.