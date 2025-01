Gloria Trevi demanda a autora de libro sobre Sergio Andrade

"De acuerdo con los documentos presentados por el equipo legal de Trevi, la cantante no pretende censurar el contenido del libro ni cuartar la libertad de expresión de Karla; sin embargo, se utiliza su imagen con fines de lucro. Así que los abogados alegan que el reclamo de Gloria Trevi es beneficio comercial, que se ha derivado de su imagen", agregó el matutino de Telemundo.

"Todo a la luz recoge las alegaciones de Karla de la Cuesta y de 11 mujeres más sobre lo supuestos abusos que sufrieron de parte del llamado clan Trevi Andrade", indicó la conductora Penélope Menchaca.

Hasta ahora, las partes involucradas no se han pronunciado oficialmente al respecto.

Sinopsi del libro

Todo a la luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad salió al mercado el 14 de agosto de 2024, bajo la autoría de Karla de la Cuesta.

"Ha llegado el momento de mostrar lo que ha sido ocultado y espero que suene y retumbe hasta donde tenga que escucharse, que dinamite los muros de la mentira y de la impunidad, porque la verdad y la justicia tienen que salir a la luz", plantea la autora en el texto, según la reseña de Amazon Kindle.

En 1989 la industria del espectáculo posicionó a Gloria Trevi como un fenómeno musical que marcaría la historia del entretenimiento mexicano, con una irreverencia no vista en los escenarios hasta ese momento. Pero lo que no se analizaba -porque no se sabía a fondo, estaba escondido de manera perspicaz o no estábamos preparados como sociedad para entenderlo- es que detrás se encontraba tal vez uno de los casos más crueles de la historia del espectáculo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero.

Karla de la Cuesta fue una de las víctimas de abuso y explotación. Hoy desde una tribuna distinta, como abogada, activista y con la experiencia de haber estudiado por años múltiples casos de víctimas de estos delitos, tuvo acceso al expediente judicial completo -casi una tonelada de fojas- del caso en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas, y con ello expone en este libro una radiografía precisa de los abusos, torturas, esclavitud y explotación que vivieron más de 40 adolescentes y jóvenes.

El viaje de Karla desde la total indefensión hasta la supervivencia es un testimonio de la resiliencia del ser humano. Todo a la luz no busca solo alzar la voz en forma de denuncia, sino también servir de apoyo para quienes viven una situación similar; este libro es un poderoso recordatorio de la importancia de hablar en contra del abuso y reclamar frente a la opresión.