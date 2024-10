Robert Downey Jr. advierte que demandará a quienes usen su imagen con IA

LOS ÁNGELES.- Robert Downey Jr. no cree que los ejecutivos de Marvel alguna vez recreen su interpretación de Tony Stark usando inteligencia artificial . Pero si lo hicieran, tomaría acciones legales, afirmó, incluso póstumamente.

En un episodio reciente del podcast On With Kara Swisher, el actor ganador del Óscar dijo que tiene la intención de "demandar a todos los futuros ejecutivos" que usen una versión de su imagen creada por IA. Hablando sobre su papel como Iron Man, Downey dijo que no quiere que su imagen sea recreada por la tecnología de IA.