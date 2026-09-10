jueves 10  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Gloria Trevi se pronuncia sobre fallo a su favor en demanda por uso de imagen

La cantante mexicana reaccionó a la resolución del IMPI contra la editorial del libro Todo a la luz y aclaró su postura sobre el caso

La cantante mexicana Gloria Trevi asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.&nbsp;

La cantante mexicana Gloria Trevi asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025. 

AFP/Martin Bernetti
Por Sofía Calvo

MIAMI.– La cantante mexicana Gloria Trevi reapareció ante los medios de comunicación para abordar los recientes avances en sus procesos legales, entre ellos la resolución favorable obtenida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la comercialización del libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta y editado por Grijalbo (Penguin Random House).

Pese a la sanción administrativa emitida contra la editorial, la intérprete prefirió no calificar la medida como un triunfo personal y abogó por la vía del diálogo en sus conflictos judiciales.

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El fallo del organismo administrativo ordenó frenar la distribución de la obra mientras mantenga el uso no autorizado de fotografías pertenecientes a la artista, además de imponer una multa cercana a los 540 mil pesos a la casa editorial por el incumplimiento de las restricciones impuestas previamente por un tribunal capitalino.

Postura ante los medios

Durante el encuentro periodístico, la cantante aclaró que no ha leído el texto publicado y que la estrategia legal se encuentra totalmente delegada a su equipo de abogados. Asimismo, enfatizó que sus acciones en tribunales no buscan coartar el ejercicio periodístico o la libertad de imprenta, sino salvaguardar el derecho a la propia imagen y exigir veracidad.

“A mí no me gusta nada hablar de victorias ni nada de eso. Yo soy la primera en estar a favor de la libertad de expresión, lo único que no considero que sea correcto es que se digan mentiras”, afirmó Gloria Trevi al fijar su posición frente a la controversia mediática.

“Todo se lo dejo así a Dios, en manos de Dios y de mis abogados”, añadió la artista respecto al seguimiento de las querellas vinculadas al uso de su figura pública.

La resolución, que condiciona la reanudación de la venta del libro a la retirada de las imágenes cuestionadas o al consentimiento explícito de Trevi, ha abierto un debate en el ámbito jurídico sobre el alcance de los derechos de imagen en obras de interés público y sus implicaciones para periodistas, documentalistas y escritores.

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