Gran Museo Egipcio restaura antigua embarcación en público

Construida hace unos 4.600 años, durante el reinado del rey Keops, constructor de la Gran Pirámide, la barca fue descubierta en 1954 en Guiza

Empleados del museo instalan tablones de madera antiguos pertenecientes a la segunda barca del rey Khufu sobre una estructura metálica en el Gran Museo Egipcio en Giza, en las afueras de El Cairo, el 23 de diciembre de 2025.

AFP / Ahmed Hasan

EL CAIRO.- La barca solar del rey Keops, presentada como el artefacto de madera más grande y más antiguo de la historia de la humanidad, fue trasladada el martes al Gran Museo Egipcio (GEM), donde su restauración se llevará a cabo a la vista del público durante los próximos cuatro años.

En el vestíbulo del pabellón dedicado a la barca, un área de unos 4.000 m², los restauradores instalaron la primera de las 1.650 tablas de madera que volverán a componer la embarcación funeraria real.

Este museo anexo también expone otra barca de la misma época, descubierta en 1987.

"Ambas embarcaciones son consideradas los barcos arqueológicos más antiguos conocidos y el mayor vestigio orgánico descubierto en la historia de la humanidad", aseguró Isa Zidan, director general de restauraciones del GEM.

El programa está financiado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que otorgó una subvención de 3,5 millones de dólares además del envío de especialistas japoneses para trabajar junto a los equipos egipcios.

"Asistimos hoy a uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI", resumió el ministro de Turismo, Sherif Fathi. "Es un proyecto importante para el museo, para la historia y para la humanidad", añadió.

Historia

Construida hace unos 4.600 años, durante el reinado del rey Keops, constructor de la Gran Pirámide, la barca, hecha de madera de cedro y acacia y de unos 43,5 metros de largo, fue descubierta en 1954 en Guiza. Sin embargo, las excavaciones no comenzaron hasta 2011.

Zidan indicó que las tablas de madera sufrieron una degradación térmica y estaban muy fragilizadas, por lo que las misiones arqueológicas dudaban en emprender el proyecto.

Los arqueólogos trataron las tablas de la barca y sus remos de madera con materiales orgánicos reconocidos a nivel mundial, como la nanocelulosa y la hidroxipropilcelulosa.

