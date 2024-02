Guillermo Fernández: "El tango describe la nostalgia"

“En abril lo voy a presentar en Buenos Aires y en el interior de mi país. Después en mayo tengo cuatro conciertos en Puerto Rico. En junio hay posibilidad de ir a China. También tengo que ir a México y Colombia. Voy a estar en Italia con un espectáculo mío que se llama Gardel, un musical”, dijo Guillermo Fernández en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Es un álbum que produje, dirigí y arreglé. La mitad del repertorio son composiciones mías y la otra son canciones clásicas. Así que hay una responsabilidad muy grande ahí. Es un álbum con muchos músicos, en el que traté de traer ese sonido de las grandes orquestas de los años 60, esa esencia tanguera de esa época que me gusta tanto y que es menos recordada”, comentó sobre el nuevo material.

Entre las composiciones que escribió para este disco están El farolito de Ilusión, un tema de profundo contexto social, que habla de la fuerza de la unión en el ser humano; o Se cayó la luna, un vals para enamorados.

A la agenda de trabajo se le suma la nueva temporada de la gira Volver, de Tango Lovers, compañía a la que se unió el pasado año como voz principal.

“En diciembre tenemos ya confirmada una gira con Tango Lovers en China, así que este año iremos dos veces a China”, adelantó.

Fernández explicó por qué quiso ser parte del elenco de una compañía luego de haber actuado tanto tiempo en solitario.

“Nunca formé parte de una compañía. Nunca me gustó. Fui llamado para cantar tango argentino para un montón de compañías. Siempre me parecía que no podía desarrollar mi música dentro de un espectáculo totalmente armado. Cuando me encuentro con la producción de Tango Lovers, me dan la posibilidad de desarrollar mi música. Realmente trabaja muy bien esta compañía”, contó.

El nombre que Tango Lovers dio a la gira también le hizo ilusión.

“Y especialmente yo estaba pensando en hacer algo con el tango Volver, porque me parecía que era el memento especial para desarrollar una historia con Volver y en espectáculo se llamaba así. Entonces me tentó todo eso. Y fui parte de la gira, que fue increíble. Estuvimos en los mejores teatros de las mejores ciudades de Estados Unidos. Y ya tenemos una nueva gira que empieza desde el 15 de septiembre y todo octubre por EEUU. El espectáculo se va a llamar Volver 2; pedí que se siga llamando así, porque me parece que es sigue siendo muy atractivo el nombre”, expuso.

Y es que más allá de ser fan de ese clásico tango, Fernández se dedicó a ahondar en la letra de esa canción y cómo podría reflejar la identidad argentina.

“Acabo de terminar un trabajo muy interesante que se llama Introspección, el tango como vehículo. Una tesis sobre tango, filosofía y psicoanálisis. Y nace justamente de la idea del tango Volver, porque empecé a averiguar por qué los argentinos somos tan nostálgicos, tan dramáticos y sentimentales. Empiezo a hacer investigaciones y todas las letras de los tangos me llevan a autores de filosofía y psicoanalista modernos”, dijo.

“Lo más sorprendente que encontré es la similitud de las letras de los tangos con los filósofos. Hay un gran compositor, un autor argentino que se llamaba Homero Expósito y su hermano Virgilio. Los padres eran profesores de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces de ahí nace todo, todas sus cosas filosóficas, y tienen tangos increíbles que están permanentemente con dudas existenciales”, añadió.

Para el artista ganador del Latin Grammy, la vigencia del tango tiene mucho que ver con una búsqueda y reencuentro de la esencia musical de su tierra.

“En Argentina hay un gran bache, un agujero generacional que se produce hasta que recuperamos la democracia. Ya no había música nacional, había poco folclore. La música que venía era extranjera. Entonces nosotros teníamos poca identidad musical hasta que, cuando se recupera todo eso, se empiezan a recuperar esas canciones. Por eso el tango es tan vigente”, recordó.

Entre el tango y la nostalgia

La canción Volver habla de nostalgia, algo que identifica al pueblo argentino.

“Argentina es un país hecho de ausencias. Empieza con ausencias. Es un país que se inicia con gente llorando, con gente que pierde su idioma, su tierra, su familia, sus casas. Entonces llegan a la Argentina. Entonces cómo el tango no va a ser nostálgico, dramático y sentimental si comienza con un pueblo llorando”, dijo.

“Yo creo que el tango describe la esencia del argentino. No hay género en el mundo que describa la nostalgia como la describe el tango. Y tiene que ver con nuestros ancestros que vinieron de España, de Italia, de Polonia, de Israel, y tiene que ver con los argentinos o los rioplatenses que emigran a otros países dejando su tierra, sus familias, a veces hasta sus hijos", expresó.

La poesía de las letras también logra atemporalidad, así como la sencillez de la prosa llega a cualquier espectador sin importar nivel académico ni clase social.

“Para mí, la clave es lo poético que tienen sus letras, que a la vez son altamente intelectuales, pero también son muy populares. Entonces, es muy difícil colocar esas tres cosas en un mismo vaso, pero el tango logra tanto: ser musical, intelectual, poético, sentimental y popular”, expresó.

“Fui muy amigo de Cátulo Castillo, uno de los grandes compositores del tango. Y yo le decía: ‘¿cómo puede ser que mi padre, que tenía tercer grado, lloraba cuando escuchaba esas letras tan intelectuales’. Y me decía: ‘nosotros no escribimos para el intelecto. Nosotros somos poetas, escribimos para el corazón’”.

Pero hubo una época en la que se escuchaban baladas en la voz de Fernández. Canciones como Con el corazón en la mano o Enséñame sonaban en la radio de Miami en los años 90.

“Te puedo decir que fue hasta una casualidad. Yo trabajaba aquí en los Estados Unidos, lo que hacía más que nada era producir. Soy productor discográfico y arreglador musical. Entonces, era arreglista para otros artistas y producía otros cantantes. Y en el tiempo que me sobraba, grabé dos baladas. Pero, así como hobby [afición], no las mandé a Sony. Y en Sony me contrataron al mes, a los seis meses estaba grabando un disco, que fue disco de oro en siete países”.

“Pero fue una experiencia extraordinaria que dejé, porque realmente yo soy un cantor de tangos”.