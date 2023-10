Tango Lovers regresa a Miami con la voz de Guillermo Fernández

“Tango Lovers es una compañía rioplatense, pertenece al Río de la Plata. Y Uruguay y Argentina son dos potencias muy importantes en cuanto a los folclores urbanos como es el tango. Y me parece que esa conjunción es muy importante para el desarrollo de este espectáculo, porque los espectáculos de tango que siempre han recorrido el mundo son solamente argentinos. Y lo interesante es que también”, dijo Guillermo Fernández a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la compañía que fundara el uruguayo Alfredo Lérida con el propósito de llevar el tango a las nuevas generaciones.

Fernández recordó por qué eligió el tango y cómo ese género transciende barreras culturales.

“Soy músico, productor, arreglador. Nunca le tuve miedo a los grandes desafíos. Yo arreglo, produzco y compongo otro tipo de música. Pero el tango es la música que más me gusta. El tango es donde más me desarrollo. Yo siento que el tango tiene un discurso que viene de una sana simbiosis. Entre los compositores y autores que escribían, parecía que era solo uno y eran dos. Uno escribía la música y el otro la letra, que tienen una compenetración muy especial y que tiene que ver con el relato de esa unión”, expuso.

“Cuando empecé mis tours mundiales veía como un obstáculo el idioma, porque el tango, además de ser cantado en español, conlleva un sentimiento de raíz muy fuerte. Es muy nostálgico, muy arraigado. Pensé que iba a ser muy difícil esa transmisión hacia un nativo de China, un holandés, un alemán o un coreano. Pero fue mucho más simple de lo que imaginaba, porque comprendí que el tango es una mezcla rara de sentimientos, donde se fusionan la letra y la música. Es por eso que logra, casi mágicamente, que la audiencia reciba el mensaje de la canción, superando asombrosamente la barrera del idioma”, añadió.

Volver

Sobre la esencia del espectáculo Volver, de Tango Lovers, contó que mucho tiene que ver con la idiosincrasia de la región y la esperanza del retorno.

“Nosotros, los rioplatenses, somos sentimentales. Somos de países que nos hemos hecho de ausencias y de pérdidas. Somos pueblos que se inician con gente llorando. Que se baja de los barcos escapados, de las guerras, del hambre, de las persecuciones. Somos un pueblo que perdió su idioma, su casa, sus afectos. Somos dolientes”, expresó.

“Y sabemos que la vida es un desafío permanente, que estamos realmente acostumbrados a luchar con la desdicha. Es por eso que la nostalgia de la tierra perdida nos inunda mucho. Y me gusta esto de volver, porque nosotros, los rioplatenses, adivinamos el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando nuestro retorno. Como dice Volver. Y aunque sean las mismas que alumbraron hondas horas de dolor, estamos siempre dispuesto a volver. Y que son frases tan poéticas, tan intelectuales, tan bien expresadas en el tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Y de eso se trata nuestro espectáculo, de la esperanza del retorno”.

Para el artista ganador del Latin Grammy, varios premios Gardel, entre otros reconocimientos, lo principal es agradar a quien lo escucha cantar.

“Una particularidad, que yo no sé si sea algo bueno o malo, es que yo nunca hago las cosas por reconocimiento. Siempre hago lo que tengo ganas de hacer. Siempre trato de pensar en el otro. Para mí el público es lo más importante. Entonces siempre estoy pensando en que novedad puedo ofrecerle al público. Para mí tiene que con el respeto del público que escucha mis canciones, que viene a los conciertos. Eso para mí es muy importante. Ellos son por los que yo trabajo”.

Asimismo, Fernández contó cómo se acercó al tango, una música que lo ha acompañado desde pequeño.

“Yo empecé a cantar desde que era muy pequeño. Con dos o tres años ya cantaba. Es más, mi madre realmente pensaba que yo tenía un problema serio de dicción, porque yo hablaba lo que se llama media lengua, y cantaba perfecto. Me llevó al médico y le dijo: su hijo aprendió a cantar antes que hablar. Yo creo que tengo casi tantos años de vida como de cantante. Cuando yo tenía seis años, más o menos, cantaba un montón de canciones de todo tipo, entre ellas un tango. Y cuando me escuchó un productor de la televisión vio que yo cantaba el tango con un sentimiento. Y me puso en un programa de televisión a los seis años. Fue un éxito muy grande y de ahí no paré nunca más. Tengo 65 años. Eso quiere decir que el año que viene cumplo 60 con el tango”.

Volver, de Tango Lovers, en la voz de Guillermo Fernández llega el 15 de octubre al Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211 St, Cutler Bay, en Miami. Para boletos o más información, visite tangolovers.com.