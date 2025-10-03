viernes 3  de  octubre 2025
REALEZA

Guillermo se convierte en el Gran Duque de Luxemburgo tras abdicación de su padre

Guillermo, de 43 años, será el séptimo soberano de la dinastía Nassau Weilbourg, que reina en Luxemburgo desde 1890 y comparte orígenes comunes con la monarquía neerlandesa

El Gran Duque Guillermo de Luxemburgo presta juramento, acompañado por la Gran Duquesa Estefanía, durante su ceremonia de juramentación como Gran Duque Jefe de Estado y Gran Duquesa de Luxemburgo, en la Cámara de Diputados de la ciudad de Luxemburgo el 3 de octubre de 2025. &nbsp;

El Gran Duque Guillermo de Luxemburgo presta juramento, acompañado por la Gran Duquesa Estefanía, durante su ceremonia de juramentación como Gran Duque Jefe de Estado y Gran Duquesa de Luxemburgo, en la Cámara de Diputados de la ciudad de Luxemburgo el 3 de octubre de 2025.

 

AFP/Nicolas Tucat

LUXEMBURGO.- El gran duque Guillermo de Luxemburgo prestó juramento el viernes al frente de esta pequeña monarquía europea, justo después de la abdicación de su padre, Enrique.

"Juro respetar la Constitución y las leyes", declaró desde la Cámara de Diputados de Luxemburgo, rodeado de parejas reales y dirigentes de las instituciones europeas.

Guillermo sucede a Enrique, quien, visiblemente emocionado, abdicó instantes antes a sus 70 años y después de un cuarto de siglo de reinado.

La nueva pareja gran ducal —Guillermo y su esposa Estefanía— debe encontrarse con la población en una plaza del barrio histórico de la capital de este Estado de poco más de 670.000 habitantes.

Festividades

Por la noche hay una cena de gala, en la que participarán especialmente el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Frank Walter Steinmeier.

Hasta el domingo están previstas festividades en todo el país para conmemorar el Trounwiessel (Cambio en el trono en luxemburgués).

Guillermo, de 43 años, será el séptimo soberano de la dinastía Nassau Weilbourg, que reina en Luxemburgo desde 1890 y comparte orígenes comunes con la monarquía neerlandesa.

Aunque representará a una nueva generación al frente del Estado, no debería alterar la práctica del poder en una democracia parlamentaria considerada estable, donde el monarca asume sobre todo funciones de representación además de promulgar las leyes.

En Luxemburgo, "el gran duque encarna la independencia y la estabilidad del Estado", declaró el primer ministro Luc Frieden en una entrevista con la AFP.

FUENTE: AFP

