Guitarrista y compositor Slash anuncia álbum para mayo

MIAMI.- El compositor y guitarrista ganador del Grammy Slash anunció el sexto álbum en solitario titulado Orgy of the Damned, que será lanzado el 17 de mayo a través de Gibson Records, y que ya está disponible en preventa.

"Una colección de 12 canciones dinámicas que sacude y revitaliza los clásicos del blues con un enfoque sencillo e instintivo, el nuevo álbum de Slash, Orgy of the Damned, crea una expresión singular que rinde homenaje al blues", destacó la producción en un comunicado.

El primer sencillo, Killing Floor, -que cuenta con Brian Johnson, de AC/DC, en la voz, y Steven Tyler, de Aerosmith, en la armónica- es una versión electrizante, estridente y desenfrenada del estándar de blues que estableció el músico estadounidense Howlin' Wolf en Chicago en 1964.

Homenaje a Howlin' Wolf

"Killing Floor es una de mis canciones favoritas de Howlin' Wolf, pero también uno de los riffs (frase que se repite a menudo) de blues icónicos que me emocionaron mucho cuando era un joven guitarrista. Siempre quise rendirle un homenaje de alguna manera y este disco fue el vehículo perfecto. Sin embargo, tocarlo con esta banda y con Brian Johnson cantando, fue un logro que nunca hubiera imaginado en ese entonces. Por no hablar del talento de Steven Tyler con la armónica", expresó Slash.

"Cuando Slash me pidió que cantara en Killing Floor, dije que sí sin pensarlo dos veces. Fue una de las primeras canciones que aprendí con mi primera banda; cuando me puso la pista de acompañamiento, fue una obviedad y el trabajo de Steven con la armónica es bestial. Me divertí mucho con Slash en el estudio y creo que le hicimos justicia a esta gran canción clásica. A rockear", agregó Brian Johnson en dicho comunicado.

Guiño nostálgico al pasado

Al reinterpretar canciones, tanto conocidas como en gran parte desconocidas, Slash ofrece en Orgy of the Damned un guiño nostálgico al pasado mientras revitaliza las canciones con su inimitable forma de tocar la guitarra y el espíritu de colaboración.

Para Orgy of the Damned, el guitarrista volvió a formar equipo con el histórico productor Mike Clink y reclutó a los diversos vocalistas invitados del álbum, entre los que están incluidos Gary Clark Jr, Billy F. Gibbons, Chris Stapleton, Dorothy, Iggy Pop, Paul Rodgers, Demi Lovato, Brian Johnson, Tash Neal, Chris Robinson y Beth Hart, de forma similar a su LP solista Slash, de 2010.

Para completar su banda en el estudio y en la gira, el compositor se reunió con dos de sus compañeros de la banda Blues Ball de la década de los 90', el bajista Johnny Griparic y el teclista Teddy Andreadis, y contrató al baterista Michael Jerome y al cantante y guitarrista Tash Neal.

Sobre la vida del guitarrista

Aunque creció en Inglaterra, la abuela estadounidense de Slash lo aficionó al blues desde muy pequeño e inmediatamente quedó cautivado por B.B. King. Al mismo tiempo, sus padres lo criaron con sonidos del rock 'n' roll británico de los 60', desde The Who hasta The Kinks.

Una vez que se mudó a Laurel Canyon, en Los Ángeles, el músico se encontró rodeado de cantantes de rock y folk, entre los que se ubicaban Joni Mitchell, Crosby, Stills & Nash y Neil Young, quienes eventualmente inspiraron su forma de tocar y escribir canciones. No fue hasta que empezó a tocar la guitarra que el artista se dio cuenta de que todos sus músicos favoritos habían sido influenciados por los mismos discos de blues de B.B. King, que había escuchado cuando era niño.

Orgy of the Damned también estará disponible en vinilo y en CD. Para más información, se puede visitar www.slashonline.com.