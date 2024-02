Shakira anuncia su primer álbum en siete años, "Las Mujeres Ya No Lloran"

"No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", se lee en la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

En la red social, Shakira compartió las cuatro portadas con las que cuenta el vinilo. Todas llenas de colores en las que destaca el efecto metálico en las prendas que usa e incluso en unas lágrimas que representan la fuerza que renació en ella, dejando atrás la tristeza.

"Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", agregó.

El título del álbum hace referencia a la poderosa frase que internacionalizó con su colaboración junto al productor argentino Bizarrap en la Bzrp Music Sessions, Vol. 53: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

El lanzamiento no sorprende, pues el 11 de febrero, Shakira compartió un clip en Instagram en el que se veían algunos fragmentos de videos de sencillos que ha publicado en el último año y medio, entre los que destacaba Copa vacía, con Manuel Turizo, y Monotonía, con Ozuna.

"Estén atentos", escribió.

Producciones previas

El último disco que Shakira lazó fue El Dorado en 2017. El material logró posicionarse en el No. 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard; y posteriormente le siguió una exitosa gira. La producción incluye Chantaje con Maluma, La bicicleta con Carlos Vives y Deja vu con Prince Royce.

Desde entonces, la colombiana se había limitado a algunas colaboraciones hasta 2022, cuando con la polémica en torno al final de su relación, la barranquillera lanzó exitosos sencillos entre los que también destacan El jefe, un ska con polka junto a Fuerza Regida, y la balada que dedicó a sus hijos Acróstico.

En medio de la turbulencia que le dejó la separación, Shakira había manifestado que la música fue nuevamente su refugio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

En septiembre, durante una entrevista que concedió a Billboard, reflexionó sobre el tiempo que le tomó volver a la música. "La última vez que saqué un álbum fue hace cinco años. Ahora voy a poder, claro, sacar música más seguido. No digo que las cosas sean más fáciles para mí ahora. Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces", comentó.

La intérprete aseveró que le gusta ser una madre presente, por lo que a veces dedicarle tiempo exclusivo a la música se vuelve un reto, pues no cuenta con el apoyo en casa de una pareja. Sin embargo, recuerda que para poder seguir brindándole a sus hijos comodidades debe seguir adelante.

"Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Porque cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo. Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevarlos al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las (actividades) extracurriculares, acompañarlos a los playdates. Pero aparte de eso tengo que facturar".