Jennifer López revela que "This Is Me... Now" podría ser su último álbum

MIAMI.- En el último año, Jennifer López se ha concentrado en la promoción de su noveno disco de estudio, el primero en una década, This Is Me... Now, una continuación de su tercer disco titulado This Is Me... Then, que fue lanzado en 2002.

López ha concentrado sus esfuerzos en hacer de su noveno material discográfico un álbum legendario en su trayectoria musical.

"Hicimos un montón de portadas de álbumes diferentes. Intentamos hacer cosas que sean muy especiales para los fans y hacer artículos de colección y cosas así que les gusten", comentó en una entrevista que concedió a Entertainment Tonight.

Entre la felicidad que hablar de la producción le genera, JLo también hizo una gran confesión: este podría ser su último disco.

"La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de este. Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López y realmente me siento muy realizada; así que realmente, en cierto momento, serán objetos de colección", señaló.

Ante esta posibilidad, la también actriz recalcó la importancia que este disco tiene en su vida profesional.

"Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de otra. Así que nunca diría nunca, pero ahora siento que realmente puse mi corazón y mi alma en esto. Estoy muy emocionada y definitivamente me costó mucho", sostuvo.

Película sobre el disco

El álbum no llegará solo. López también lanzará un filme titulado This Is Me... Now: A Love Story, producción audiovisual que se podrá ver por la plataforma de streaming Prime Video.

"Me sentí muy inspirada para hacer música en este momento de mi vida con todas las cosas maravillosas que me han sucedido en los últimos años. Y una vez que la música estuvo lista, pensé: 'está bien, esto es muy especial'. Quiero hacer algo especial. No quiero simplemente tomar la ruta normal, así que creé esta experiencia cinematográfica y eso nació de estar en el estudio y darme cuenta de que la música, aunque contaba una hermosa historia, no cuenta toda la historia", explicó.

Para hacer posible la película, JLo se reunió con el director Dave Meyers.

"Me senté con Dave Meyers y le dije: 'Aquí es donde estoy en mi vida. Esto es lo que quiero decir. Esto es lo que quiero compartir. Esto es lo que he aprendido y quiero ponerlo en esta pieza artística'. Y él dijo: 'Hagámoslo. Vamos', y realmente lo elevó a un nivel que nunca podría haber imaginado. Es bastante conmovedor y hermosa, estoy emocionada".