Gustavo Dudamel se estrena con la New York Philharmonic con gira por Europa

MADRID.- El venezolano Gustavo Dudamel, nuevo director musical y artístico de la New York Philharmonic, comenzará el 9 de octubre una gira europea en la Philharmonie de París, que terminará el 22 en el Musikverein de Viena y pasará por España con tres conciertos.
Serán el día 12 en L'Auditori de Barcelona, y el 13 y 14 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Dudamel se despidió el domingo pasado de la Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.), donde estuvo diecisiete años, con un concierto benéfico a favor de Venezuela por los fuertes terremotos sufridos hace dos meses, que según el último recuento oficial mataron a más de 6.500 personas.
Programa
Consolidado como uno de los responsables de transformar la música clásica en EE.UU. al diversificar audiencias e impulsar la integración de la comunidad hispana, el maestro de orquesta asumirá oficialmente en septiembre la dirección de la New York Philharmonic, la más antigua de ese país y una de las más prestigiosas del mundo.
Será con dos series de conciertos, cada uno con un estreno mundial: Imágenes mestizas de Tania León se presentará junto a la Quinta Sinfonía de Mahler, mientras que Invisible House de Zosha Di Castri formará parte de un programa que incluirá también On the Transmigration of Souls de John Adams y la Quinta Sinfonía de Prokofiev.
Estos programas serán también los que se interpreten alternativamente durante la gira por Europa.
FUENTE: EFE