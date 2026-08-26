Gustavo Dudamel se estrena con la New York Philharmonic con gira por Europa

MADRID.- El venezolano Gustavo Dudamel , nuevo director musical y artístico de la New York Philharmonic, comenzará el 9 de octubre una gira europea en la Philharmonie de París, que terminará el 22 en el Musikverein de Viena y pasará por España con tres conciertos.

Serán el día 12 en L'Auditori de Barcelona, y el 13 y 14 en el Auditorio Nacional de Madrid.

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Dudamel se despidió el domingo pasado de la Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.), donde estuvo diecisiete años, con un concierto benéfico a favor de Venezuela por los fuertes terremotos sufridos hace dos meses, que según el último recuento oficial mataron a más de 6.500 personas.

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Programa

Consolidado como uno de los responsables de transformar la música clásica en EE.UU. al diversificar audiencias e impulsar la integración de la comunidad hispana, el maestro de orquesta asumirá oficialmente en septiembre la dirección de la New York Philharmonic, la más antigua de ese país y una de las más prestigiosas del mundo.

Será con dos series de conciertos, cada uno con un estreno mundial: Imágenes mestizas de Tania León se presentará junto a la Quinta Sinfonía de Mahler, mientras que Invisible House de Zosha Di Castri formará parte de un programa que incluirá también On the Transmigration of Souls de John Adams y la Quinta Sinfonía de Prokofiev.

Estos programas serán también los que se interpreten alternativamente durante la gira por Europa.

FUENTE: EFE