miércoles 26  de  agosto 2026
MÚSICA

Gustavo Dudamel se estrena con la New York Philharmonic con gira por Europa

El maestro de orquesta asumirá en septiembre la dirección de la New York Philharmonic, la más antigua de ese país y una de las más prestigiosas del mundo

El director y violinista venezolano Gustavo Dudamel.

El director y violinista venezolano Gustavo Dudamel.

AFP/ Timothy A. Clary

MADRID.- El venezolano Gustavo Dudamel, nuevo director musical y artístico de la New York Philharmonic, comenzará el 9 de octubre una gira europea en la Philharmonie de París, que terminará el 22 en el Musikverein de Viena y pasará por España con tres conciertos.

Serán el día 12 en L'Auditori de Barcelona, y el 13 y 14 en el Auditorio Nacional de Madrid.

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Dudamel se despidió el domingo pasado de la Filarmónica de Los Ángeles (EE.UU.), donde estuvo diecisiete años, con un concierto benéfico a favor de Venezuela por los fuertes terremotos sufridos hace dos meses, que según el último recuento oficial mataron a más de 6.500 personas.

Programa

Consolidado como uno de los responsables de transformar la música clásica en EE.UU. al diversificar audiencias e impulsar la integración de la comunidad hispana, el maestro de orquesta asumirá oficialmente en septiembre la dirección de la New York Philharmonic, la más antigua de ese país y una de las más prestigiosas del mundo.

Será con dos series de conciertos, cada uno con un estreno mundial: Imágenes mestizas de Tania León se presentará junto a la Quinta Sinfonía de Mahler, mientras que Invisible House de Zosha Di Castri formará parte de un programa que incluirá también On the Transmigration of Souls de John Adams y la Quinta Sinfonía de Prokofiev.

Estos programas serán también los que se interpreten alternativamente durante la gira por Europa.

FUENTE: EFE

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