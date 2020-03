¿Habrá 2ª temporada de Drácula en Netflix?

"Estoy seguro de que se está hablando de ello, pero no creo que haya novedades", ha explicado el mortecino intérprete, antes de añadir: "No he oído nada. Yo estaría realmente feliz de hacer una (temporada) más".

Bang ha descrito su experiencia en el proyecto como "algo encantador y satisfactorio" que le ha sido "muy muy chulo de grabar".

"Lo cierto es que he intentado averiguar si había algo en marcha, pero no creo que hayan comenzado las negociaciones", ha explicado el vampiro. "Creo que Netflix y la BBC están evaluando cómo hacerlo", ha señalado Bang.

El actor, entusiasmado con dar continuidad a su papel, lamenta no tener más información al respecto, aunque no puede ocultar sentir casi tantas expectativas como los fans de la serie respecto al hecho de que esta pueda continuar.