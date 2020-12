Hace un año la Dra. Polo se despidió de "Caso cerrado"

Tras el último episodio de Caso cerrado y los 19 años de grabación del programa familiar, Polo aseguró que extraña la televisión.

"La televisión es como una droga mala y buena. Buena porque el que tiene eso por dentro lo lleva y se satisface a través de realizarlo y manifestarlo. Mala porque cuando no lo estás haciendo sientes ese deseíto, esa picazón, que es una de las cosas que todavía me hace pensar que voy a seguir haciendo cosas porque todavía siento la picazón (risas) y la extraño", aseguró la abogada cubanoamericana.

Asimismo, la presentadora de 61 años de edad expresó que también extraña al equipo de producción de Caso cerrado.

"Despedirnos de un equipo que llevábamos 19 años juntos, que habíamos pasado por miles de cosas, que nos habíamos desarrollado de miles de maneras sí fue difícil. Pero nos hemos mantenido todos en contacto, conversando, sabemos en lo que estamos, nos gustan los recuerdos y sabemos que las lecciones que aprendimos fueron muy valiosas", recordó la Dra. Polo a la revista.

Y aunque el programa continúa su transmisión en Telemundo, para la abogada Caso cerrado es una puerta que aún no ha cerrado. "No, esa puerta no la cierro. Yo siento que Caso cerrado sigue vivo. Es un formato que a la gente le gusta y, no sé, por la recepción que recibo, tanto de los fans como de las personas en la industria, siento que todavía tengo ganas de hacer un poquito más. Hay todavía programas inéditos que no han llegado al aire. Todavía Telemundo los tiene. Pero a esos programas les falta un ingrediente bien importante que es la actualidad", dijo.