Hailey Bieber desmiente embarazo y habla sobre su enfermedad

La fundadora de Rhode Skincare, que actualmente se encuentra en Japón junto al cantante celebrando su cumpleaños, destacó que aunque lo que hincha su abdomen no es un bebé, el malestar le produce náuseas, calambres, cansancio y alteraciones emocionales.

"De todos modos... estoy segura de que muchos de ustedes pueden relacionarse y entender demasiado", agregó Bieber.

Anteriormente, Hailey ha hablado sobre los problemas de salud que la afectan. A principios de 2022, fue hospitalizada después de sufrir un accidente cerebrovascular llamado ataque isquémico transitorio (AIT).

"Tenía un pequeño coágulo de sangre que viajó a través de un agujero en mi corazón con el que nací y que nunca se cerró, y fue a mi cerebro. Nunca supe que tenía el agujero en mi corazón, así que en realidad es una bendición disfrazada porque luego lo descubrí y me hice un procedimiento para cerrarlo. Así que ahora tengo un dispositivo en mi corazón para siempre", dijo en Live with Kelly and Ryan.

Asimismo, en una entrevista Bieber aseguró que dichos problemas de salud han fortalecido la relación.

"Ambos estamos lidiando con enfermedades más antiguas. Honestamente, el lado positivo de toda la situación, por lo que él pasó, por lo que yo pasé, es que realmente te une. Siento que estamos más cerca que nunca. Realmente nos acerca", agregó.

Una fuente cercana a la pareja aseguró a People que aunque ambos han pasado por mucho, ambos se apoyan en medio de las crisis de salud que han vivido.