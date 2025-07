Hailey Bieber expone cómo lidió con el postparto y los rumores de divorcio

Durante su recuperación y adaptación a la vida con un bebé se vio expuesta a rumores sobre una presunta separación. "Tener que hacer todo esto mientras lees constantemente falsedades en internet como 'Se están divorciando' o 'Ya no son felices juntos' es algo que realmente te vuelve loca. Ni siquiera sé si puedo explicarlo. Es una vida de locos", comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue Italia (@vogueitalia)

No obstante, aseveró que las informaciones que abundan en redes son falsas y que tiene una vida real.

"Es la que comparto con mi maravillosa familia, con mis amigos, con la gente que me conoce y me quiere".

En este sentido, señaló que su esposo ha sido un apoyo importante y de quién ha aprendido a cómo lidiar con el escrutinio. "Lleva haciendo esto desde niño y ha tenido que enfrentarse al mayor escrutinio que conozco. Me decía: 'Cariño, créeme, he pasado por esto muchísimas veces. No vas a ganar. No hay victoria'".

Swag

Justin también ha respondido a las especulaciones en su disco Swag, donde dedica algunas canciones a su esposa.

El canadiense, casado con la modelo desde 2018, así lo expone en las letras que conforman varios de los temas de la producción que salió al público esta semana.

En la canción Walk Away, Bieber promete a su pareja seguir juntos sin importar las pruebas que les presente la vida: “Los días pasan tan rápido que no quiero pasarlos contigo / así que dime por qué me tiras piedras a la espalda / Sabes que estoy indefenso”.

"Cariño, no me voy", canta en el coro. "Eras mi diamante / Te di un anillo / Te hice una promesa / Te dije que cambiaría".