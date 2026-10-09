Hallan los dos cuadros de Renoir robados en un museo de Francia

Agentes de policía patrullan frente a la entrada del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, el 8 de septiembre de 2026, tras el robo de cuatro cuadros —valorados en un total de nueve millones de euros— durante un asalto cometido de madrugada; dos de las obras fueron recuperadas en el jardín del museo y las otras dos permanecen en paradero desconocido.

NIZA.- Los dos cuadros robados hace un mes en el museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, fueron hallados, anunció el viernes el alcalde de la localidad, Bryan Masson, un día después de una serie de detenciones.

El 8 de septiembre, dos ladrones irrumpieron en el museo y lograron huir rápidamente con dos obras del pintor impresionista Auguste Renoir, casi un año después del sonado robo de joyas en el Louvre en París.

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Las obras robadas en Cagnes-sur-Mer eran los óleos "Madame Colonna Romano" y "Jeune femme au puits".

"Estos dos cuadros no son simples obras de arte. Pertenecen a la historia de nuestra ciudad, a nuestro patrimonio y al legado que Auguste Renoir dejó en Cagnes-sur-Mer", indicó Masson en un comunicado.

"Saber que han sido recuperados es un inmenso alivio", agregó el alcalde ultraderechista de esta ciudad de la Riviera francesa, confirmando una información del medio BFMTV.

Detenciones

El comunicado no precisa el estado de las obras, ni cuándo ni dónde se encontraron.

La fiscalía de Marsella, encargada de la investigación, no comunicó por el momento sobre el hallazgo de las obras.

El jueves, varios medios anunciaron la detención coordinada de seis personas, entre ellas dos sospechosas de haber sido los autores del robo, en el sur y en el este de Francia.

El anuncio del hallazgo se produce cuando está a punto de cumplirse un año del robo de joyas valoradas en casi 100 millones de dólares en el Louvre, el más visitado del mundo, a la luz del día y en pleno centro de París.

Este robo de joyas, que siguen sin aparecer, puso de relieve los temores sobre la seguridad de los museos franceses.

FUENTE: Con información de AFP