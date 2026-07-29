miércoles 29  de  julio 2026
AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a hombre con antecedentes por presunta violación ocurrida durante horas en un parque de Margate

Omar Boatwright, de 38 años, enfrenta cargos por agresión sexual con uso de fuerza y estrangulación. La denunciante afirmó que el ataque se prolongó durante unas seis horas

Omar Boatwright, de 38 años.

Omar Boatwright, de 38 años.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MARGATE.- Un hombre con antecedentes penales fue arrestado en Margate tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer durante varias horas en un espacio público de la ciudad, informaron las autoridades.

El detenido, identificado como Omar Boatwright, de 38 años, enfrenta cargos por agresión sexual con uso de fuerza y estrangulación. De acuerdo con el reporte de arresto, la denunciante aseguró que el ataque se prolongó durante aproximadamente seis horas.

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La investigación establece que los hechos ocurrieron en Serino Park. Conforme a la declaración de la mujer, ella dormía en un banco cercano a State Road 7 cuando Boatwright se le acercó y le propuso mantener relaciones sexuales.

Tras rechazar la propuesta, el sospechoso presuntamente insistió en que lo acompañara hacia el interior del lugar. Cuando la mujer intentó escapar, cámaras de vigilancia captaron, de acuerdo con la policía, el momento en que el hombre la persiguió y la sujetó por detrás.

La denunciante relató a los investigadores que recibió múltiples golpes en la cabeza y el rostro, además de ser estrangulada hasta perder el conocimiento.

Al recuperar la conciencia, afirmó que Boatwright intentaba quitarle la ropa y posteriormente la obligó a sostener actos sexuales en varias ocasiones durante cerca de seis horas.

La mujer logró comunicarse con la policía y, cuando los agentes llegaron, tanto ella como el sospechoso permanecían en el sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Durante el interrogatorio, Boatwright negó haberla golpeado y aseguró que ambos se conocían previamente, que ella le debía dinero y que las relaciones sexuales fueron consensuadas. Sin embargo, el affidavit del caso señala que no pudo explicar el origen de las lesiones que presentaba la denunciante.

Los registros del Departamento de Correcciones de Florida indican que Boatwright recuperó su libertad en octubre de 2024. Su historial incluye condenas por robo, robo de vehículo y tráfico de propiedad robada, además de un proceso judicial iniciado en 2015 que contempló cargos por secuestro, intento de asesinato en primer grado y robo con agresión.

Boatwright permanece recluido en la cárcel del condado de Broward sin derecho a fianza mientras el proceso continúa en los tribunales.

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