Camila Cabello se muestra semidesnuda en Puerto Rico

Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar y hasta ahora, más de tres millones de cibernautas le dieron Me gusta al carrusel de fotos.

Entre las imágenes, aparece Camila Cabello bañándose en un estanque de piedras al aire libre sin traje de baño. Un par de mariposas azules, cubren sus partes intimas, mientras la artista posa y disfruta del baño.

En otra fotografía, se le ve posar de espalda sin la parte superior del bañador para mostrar a su fanaticada cómo acciona un balde de agua que cae sobre su cuerpo.

Es así como Camila Cabello se da una pausa laborar en medio de su exitosa carrera musical. Éxito que se ha visto reflejado en el reconocimiento que le otorgaron en la reciente edición de Premios Juventud.

La cantautora de 26 de años recibió el galardón Agente de cambio. “Me siento honrada e increíblemente orgullosa de recibir este estimado reconocimiento. Estoy muy emocionada de verlos a todos el 20 de julio para un espectáculo inolvidable”, expresó Cabello en un comunicado.

Las contribuciones de la intérprete de éxitos como Work From Home han ayudado a promover un planeta más ecológico a través de la sostenibilidad, a generar conciencia sobre la salud mental y brindar recursos a los trabajadores de primera línea y a los necesitados. Cabello también aboga por la equidad de género y el financiamiento de la educación temprana para niños desatendidos. La artista también ha brindado ayuda humanitaria en la frontera.

"Con solo 26 años, Cabello ha usado su poderosa voz para marcar la diferencia y ha contribuido con la comunidad a través de su trabajo con organizaciones benéficas como Global Citizen, This is About Humanity, Protect our Kids, The Voter Fund, Women of Worth, Save the Children, The Miami Freedom Project, entre otras", destacó la producción de Premios Juventud.

