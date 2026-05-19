martes 19  de  mayo 2026
MÚSICA

Estiman que conciertos de Harry Styles en Londres generarán USD 1.400 millones

La cifra es similar al impacto que el banco había estimado hace dos años para las 15 fechas en el Reino Unido del Eras Tour de Taylor Swift

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harry's House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

AFP/Ben Stansall

LONDRES.- Las doce fechas en junio del cantante británico Harry Styles en el estadio de Wembley (un récord de conciertos consecutivos en el recinto londinense) deberían generar un impacto económico de 1.400 millones de dólares, según un estudio del banco Barclays publicado el martes.

Los seguidores del cantante "prevén gastar una media de 981 libras" (1.300 dólares) cada uno, "incluyendo entradas, viaje, alojamiento y ropa", indicó en un comunicado el banco, que estima el impacto económico total en 1.060 millones de libras (1.400 millones de dólares).

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La cifra es similar al impacto que el banco había estimado hace dos años para las 15 fechas en el Reino Unido del Eras Tour de Taylor Swift, así como al de los 17 conciertos británicos de la gira de reunión de Oasis el año pasado.

Icono pop

Tras darse a conocer a los 16 años en el programa de descubrimiento de talentos musicales The X Factor, Harry Styles inició su carrera en solitario tras la separación en 2016 del grupo One Direction.

El cantante de 32 años, que lanzó el sábado en Ámsterdam su gira Together, Together (7 ciudades y 67 conciertos previstos), se ha consolidado como una de las mayores estrellas mundiales del pop.

Harry Styles lanzó su primer álbum, Harry Styles, en 2017, seguido de Fine Line, que incluía su éxito Watermelon Sugar (2019). Ambos proyectos fueron enormes éxitos comerciales.

Según el estudio realizado por Barclays, los seguidores del cantante destinaron la mayor parte de su presupuesto a la entrada, que les costó 143 libras (190 dólares) de media, delante del alojamiento (141 libras, 187 dólares) o el transporte (103 libras, 137 dólares).

FUENTE: AFP

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