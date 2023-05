Harvard reconoce la trayectoria de Tom Hanks

Hanks se rio de sí mismo al asegurar que no ha hecho un gran esfuerzo para lograr dicha distinción, pero sí se ganó la vida interpretando a alguien lo hizo, refiriéndose a su personaje Robert Langdon, profesor de Harvard en las películas de El Código Da Vinci. Pero, le pidió a los presentes que no dejaran que eso les opacara el día.

“Ahora, sin haber trabajado nada, sin haber pasado tiempo en clase y sin entrar ni una sola vez en esa biblioteca (...), me gano muy bien la vida interpretando a alguien que sí lo hizo. No es justo, pero, por favor, no se amarguen por eso”, bromeó.

El actor de 66 años, quien también fue el maestro de ceremonia de la 372ª promoción de Harvard, reconoció que hay factores que lo alejan de llenar el estereotipo de los egresados de Harvard, pero invitó a los graduandos a derrumbar la ignorancia con la bandera de la justicia y la verdad.

“La propaganda y las mentiras descaradas se erosionarán con el tiempo. La ignorancia y la intolerancia pueden ser sustituidas por la experiencia en un abrir y cerrar de ojos, pero la indiferencia estrechará la visión del pueblo estadounidense y oscurecerá la luz de la antorcha simbólica de la Dama de la Libertad”, expresó.

“Para algunos, la verdad ya no es empírica. No se basa en datos ni en sentido común, ni siquiera en la decencia. Decir la verdad ya no es la referencia para el servicio público, no es el bálsamo de nuestros miedos, ni la guía de nuestras acciones. La verdad se considera ahora maleable por la opinión y por los juegos", continuó el ganador del Óscar a mejor actor por Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994).

Hanks invitó a los jóvenes a reflexionar sobre su rol en la sociedad y meditar qué tipo de ciudadano americano desean ser: “Es la misma opción para todos los adultos, que tienen que decidir ser uno de los tres tipos de estadounidenses: los que abrazan la libertad para todos; los que no; o los que son indiferentes (...). Solo los primeros hacen el trabajo de crear una unión más perfecta, una nación indivisible. Los otros estorban”.

Culminó recordando que todos los seres humanos tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia, solo depende de tener la fortaleza por luchar por lo que se quiere.

“La responsabilidad es nuestra.El esfuerzo es opcional, pero la verdad es sagrada, inalterable, cincelada en la piedra y en los cimientos de nuestra república. Que la bondad y la misericordia los acompañen todos los días”.

