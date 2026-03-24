martes 24  de  marzo 2026
PLATAFORMAS

HBO revela primera imagen de nueva serie de "Harry Potter"

La fotografía, publicada en la página oficial de Instagram de la serie, muestra a Harry de espaldas mientras camina hacia el campo de Quidditch

El gigante estadounidense de los medios y el entretenimiento prometió hace dos años lanzar una serie sobre Harry Potter que durará diez años

El gigante estadounidense de los medios y el entretenimiento prometió hace dos años lanzar una serie sobre Harry Potter que durará "diez años

AFP/ KAZUHIRO NOGI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Por fin se ha revelado un primer vistazo de la próxima serie de Harry Potter de HBO. La fotografía, publicada en la página oficial de Instagram de la serie, muestra a Harry (Dominic McLaughlin) de espaldas mientras camina hacia el campo de Quidditch, vistiendo una capa roja y dorada que representa a la casa Gryffindor.

Delante de él se observa a un gran grupo de estudiantes entrando al campo, el cual luce banderas de Gryffindor y Hufflepuff.

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Mara LePere-Schloop, diseñadora de producción cuyos créditos incluyen Entrevista con el vampiro y Pachinko, es la responsable de la estética de la escuela en la nueva serie, informó Variety.

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Detalles de la serie

La producción de Harry Potter se lleva a cabo actualmente en los estudios Warner Bros. Leavesden, en el Reino Unido.

Junto a McLaughlin, el elenco incluye a Alastair Stout como Ron Weasley, Arabella Stanton como Hermione Granger, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros.

La adaptación de HBO de la famosa saga literaria de J.K. Rowling está dirigida por Francesca Gardiner y el director Mark Mylod. Entre los productores ejecutivos figuran la propia Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts (de Brontë Film and TV) y David Heyman (de Heyday Films).

La serie seguirá al joven Harry desde que descubre que es un mago y deja atrás a su familia muggle, hasta que emprende el viaje para asistir a Hogwarts. En el transcurso de esta aventura, entabla amistad con Ron y Hermione Granger y se enfrenta a Lord Voldemort.

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