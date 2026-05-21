jueves 21  de  mayo 2026
TELEVISIÓN

Actriz de serie de Harry Potter deja reparto para segunda temporada

Un comunicado de HBO informó que la actriz británica Gracie Cochrane, encargada de interpretar a Ginny Weasley, decidió abandonar el proyecto

La serie de Harry Potter de HBO.

La serie de Harry Potter de HBO.

Captura de pantalla/Youtube/HBO Max Nordic
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La esperada adaptación televisiva de Harry Potter para HBO ha sufrido su primer contratiempo antes de su debut en pantalla. La joven actriz británica Gracie Cochrane, encargada de interpretar a Ginny Weasley, ha decidido abandonar el proyecto tras concluir el rodaje de la primera temporada.

Esta decisión inesperada obliga a la producción a buscar un reemplazo inmediato para la segunda entrega.

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A través de un comunicado conjunto emitido por la familia de la actriz y respaldado por HBO, se confirmó que la salida se debe a "circunstancias imprevistas", sin ofrecer más detalles específicos.

Tanto la cadena como el equipo de producción agradecieron el trabajo de Cochrane en los primeros episodios y expresaron su apoyo mutuo en esta transición amistosa.

Personaje clave

Este abandono representa un reto logístico importante para los creadores del reinicio televisivo. Aunque Ginny Weasley tiene una presencia muy breve en los eventos del primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, se convierte en una de las figuras centrales de la trama a partir de Harry Potter y la cámara secreta, novela que servirá como base para la segunda temporada.

Debido a esto, el papel demandará una carga dramática y un tiempo en pantalla considerablemente mayores de cara a los próximos episodios.

El rodaje de la primera temporada ya ha finalizado con éxito, manteniendo su fecha de estreno oficial programada para el 25 de diciembre de 2026 en la plataforma Max.

La producción de la segunda temporada iniciará este otoño con el objetivo de evitar que el reparto principal —encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger— crezca demasiado rápido entre entregas.

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