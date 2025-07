Hermana de Laura Pérez exige justicia tras caída en Miss Universe Latina

Aunque Pérez fue auxiliada por paramédicos y, tras ser diagnosticada con un esguince de tobillo, decidió continuar en la competencia, el incidente no pasó desapercibido. Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales y, días después, su hermana, desde Cuba, alzó la voz con un fuerte reclamo a la cadena de televisión.

"Telemundo es un fraude. No amarraron bien a su candidata porque, si lo hubieran hecho, ella no se hubiera caído", expresó visiblemente alterada en un video compartido en TikTok. “Ahora mismo tengo mi corazón que se me quiere salir”, agregó entre lágrimas, exigiendo justicia para Laura.

Señalan posible negligencia

La familia no ha sido la única en señalar una posible negligencia. El periodista Juan Esteban de la Rosa, junto con otros usuarios en redes sociales, cuestionó la seguridad del reto. “No había colchonetas en el piso y todo se confió al arnés”, comentó, sugiriendo que se pudo haber evitado el accidente con mejores medidas de protección.

Hasta el momento, Telemundo no ha emitido un comunicado formal, más allá de calificar el hecho como “un desafortunado accidente”. Sin embargo, el silencio de la producción solo incrementó la presión mediática en la recta final del programa.

Finalmente, Miss Universe Latina llegó a su desenlace este lunes, la gran final incluyó desfiles en traje típico, traje de baño y vestido de gala. Tras la evaluación del jurado y la votación del público, el podio quedó conformado por Yamilex Hernández (ganadora), Génesis Dávila, representante de Puerto Rico (primera finalista) y Gemmy Quelliz, de República Dominicana (segunda finalista).

Por su parte, Laura Pérez no logró avanzar al podio, aunque fue reconocida por su fortaleza y determinación tras el accidente. El reclamo de su familia continúa vigente y muchos esperan que se aclare si hubo o no responsabilidad de la producción en lo ocurrido.