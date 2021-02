Hermanas venezolanas baten Récord Guinness creando arte con globos

MIAMI.- “Success has nothing to do with luck, it is a matter of consistency” (El éxito no tiene nada que ver con la suerte, es una cuestión de constancia). Esta fue la oración más grande realizada a través del arte con globos, y con la que las hermanas Génesis Nieves e Iravid Nieves lograron adjudicarse un Récord Guinness con la ayuda de su amigo Francisco González, diseñando la frase con 7236 globos.