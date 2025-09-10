miércoles 10  de  septiembre 2025
Hermano de Ángela Aguilar dice que la cantante miente

Emiliano Aguilar afirmó que esta supuesta mentira afectó directamente la confianza con su padre y profundizó el distanciamiento con Ángela Aguilar

El gesto de Ángela Aguilar no ha estado exento de críticas, algunos usuarios en redes sociale recordaron polémicas pasadas vinculadas a disputas laborales

Captura/Instagram/Ángela Aguilar
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por las declaraciones de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien lanzó fuertes acusaciones contra su hermana Ángela Aguilar.

En una entrevista reciente, Emiliano aseguró que Ángela mintió a su padre al decir que ella le enviaba dinero de manera mensual para apoyarlo económicamente. Según su testimonio, esa versión fue completamente falsa y derivó en una dura llamada de atención de Pepe hacia él.

Emiliano Aguilar reconoce que Ángela fue en su momento su única aliada en la familia, pero que ahora ambos optan por mantener cierta distancia 
“Yo nunca le he pedido un centavo a mi hermana, ni un centavo le he pedido”, recalcó Emiliano, visiblemente molesto. El joven afirmó que esta supuesta mentira afectó directamente la confianza con su padre y profundizó el distanciamiento con Ángela.

Además, recordó que pese a las polémicas en las que Ángela se ha visto envuelta en los últimos años, incluyendo su relación con el compositor Gussy Lau y los rumores alrededor de Christian Nodal, él fue uno de los pocos que la respaldó emocionalmente. Emiliano narró que incluso estuvo a su lado en momentos difíciles, como cuando la vio llorar en camerinos y decidió acompañarla.

Sobre la hija de Emiliano

Otro punto de fricción que reveló Emiliano tiene que ver con su hija. Según relató, Ángela había expresado interés en conocerla, pero con la condición de hacerlo públicamente, en medio de un concierto con Christian Nodal. Emiliano se negó, señalando que su prioridad es proteger la privacidad de su hija y que un encuentro familiar debía darse en un entorno íntimo y no frente a las cámaras.

Con estas declaraciones, Emiliano Aguilar no solo desmintió a su hermana, sino que también evidenció la ruptura emocional y mediática que atraviesa la dinastía Aguilar. Mientras Ángela continúa enfocada en su carrera musical y en sus giras internacionales, su hermano mayor insiste en que detrás de la imagen pública existe una relación fracturada por mentiras y malentendidos.

