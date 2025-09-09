martes 9  de  septiembre 2025
POLÉMICA

Emiliano Aguilar rompe el silencio contra su padre Pepe: “Ya estoy harto"

Hoy, la disputa familiar sale una vez más a la luz pública, en un escenario donde Emiliano Aguilar busca ser escuchado

Emiliano Aguilar reconoce que Ángela fue en su momento su única aliada en la familia, pero que ahora ambos optan por mantener cierta distancia&nbsp;

Captura de pantalla/ Instagram/ @emiliano_aguilar.t 

Captura de pantalla/ Instagram/ @emiliano_aguilar.t
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La polémica en la dinastía Aguilar volvió a acaparar titulares. Esta vez, fue Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien explotó públicamente contra su padre al revelar los motivos que lo llevaron a distanciarse de él y acusarlo de hablar de su hija sin siquiera conocerla.

En un video difundido el pasado 8 de septiembre, Emiliano aseguró estar cansado de ser señalado como el responsable de la ruptura familiar. El joven artista relató que durante años intentó mantener comunicación con su padre a través de mensajes cotidianos y afectuosos, como: “buenos días, apá, te quiero mucho” o “buenas noches, apá, te quiero mucho”, pero rara vez obtuvo respuesta.

POLÉMICA 
“La neta, sí duele… sí duele esa madre”, confesó visiblemente afectado, al explicar que por su salud emocional decidió dejar de insistir en mantener un vínculo que no recibía reciprocidad.

Reclamo por su hija

Uno de los momentos más duros de su declaración fue cuando reprochó que Pepe Aguilar mencionara públicamente a una de sus hijas, a la que nunca ha conocido.

“Ese bato no tiene ningún derecho de hablar de mi hija… cómo vas a hablar de ella si ni la conoces”, expresó con evidente enojo, marcando así un nuevo episodio de tensión dentro de la familia.

El conflicto escaló aún más luego de que Pepe Aguilar admitiera recientemente en una entrevista que no sabía de la existencia de otra nieta. Emiliano reaccionó indignado, asegurando que no quería que esa información se hiciera pública y advirtió que muy pronto dirá verdades que podrían exponer más detalles del distanciamiento.

“Gracias, apá… vas a ver las verdades que voy a decir”, lanzó a modo de advertencia.

Relación fracturada

El enfrentamiento entre padre e hijo no es nuevo. Emiliano, quien en 2017 enfrentó problemas legales tras ser detenido por tráfico de personas en Estados Unidos, ha confesado en varias ocasiones sentirse tratado de manera desigual dentro de la familia. Esa herida, asegura, contribuyó a la fractura con Pepe Aguilar, figura central de una de las dinastías más influyentes de la música mexicana.

Hoy, la disputa familiar sale una vez más a la luz pública, en un escenario donde Emiliano busca ser escuchado y reconocido como parte del legado Aguilar, mientras su padre se mantiene reservado en medio de la creciente polémica.

