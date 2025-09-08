Emiliano Aguilar habla por primera vez sobre relación con Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar reconoce que Ángela fue en su momento su única aliada en la familia, pero que ahora ambos optan por mantener cierta distancia

MIAMI.- Emiliano Aguilar , hijo mayor de Pepe Aguilar , rompió el silencio sobre su relación con su hermana Ángela Aguilar en una entrevista reciente con Javier Ceriani, donde habló con sinceridad sobre cómo su vínculo cercano con Ángela se transformó con el tiempo.

En sus declaraciones, Emiliano recordó que al principio su relación con Ángela era muy estrecha: “Les voy a decir la neta, al principio la relación con mi hermana sí estaba chida. No hablaba con nadie más, ni con mi papá, ni mis hermanos, pero con ella sí”. Este acercamiento le permitía sentirse apoyado y comprendido dentro de una familia que ha estado siempre en el ojo público.

Desacuerdos

Sin embargo, Emiliano explicó que con el tiempo surgieron situaciones y desacuerdos que provocaron su alejamiento. “Pasaron unas cosas que no quiero decir y desde ahí. Pasaron muchas cosas, pero antes sí teníamos una relación chida. Yo era el único que la defendía de todos”. Aunque no entró en detalles sobre los conflictos, dejó claro que estos marcaron un punto de quiebre en su relación fraternal.

A pesar del distanciamiento, Emiliano expresó su respeto y cariño hacia su hermana. Reconoce que Ángela fue en su momento su única aliada en la familia, pero que ahora ambos optan por mantener cierta distancia para cuidar su bienestar emocional: “Hay unas cosillas ahí, no sé si se va a escuchar mal, pero es mejor estar alejados de ese tipo de cosas porque te dañan mentalmente. Ahorita estoy tranquilón, me voy a defender”.

Estas declaraciones reflejan la complejidad de las relaciones dentro de la dinastía Aguilar, una familia que ha estado siempre bajo la mirada del público y los medios de comunicación. Emiliano Aguilar deja ver que, más allá de los escándalos y rumores, existe un deseo de tranquilidad y respeto mutuo, priorizando la salud emocional por encima de la exposición mediática.