Pepe Aguilar impide que Emiliano entre a La Casa de los Famosos

El cantante y compositor Pepe Aguilar se presenta en la Monumental Plaza de Toros México el 5 de febrero de 2025.

MIAMI.- El cantante Pepe Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática al trascender que impidió la participación de su hijo mayor, Emiliano Aguilar , en la próxima edición de La Casa de los Famosos , reality show producido por Telemundo .

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la producción había considerado a Emiliano para integrarse al programa, ofreciéndole un pago significativo. Sin embargo, antes de concretar cualquier negociación, Endemol, la empresa detrás del formato, consultó con Pepe, quien respondió de manera tajante.

“Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si respetan a Pepe Aguilar y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo”, dijo Aguilar.

Con estas palabras, el intérprete de Por mujeres como tú habría bloqueado toda posibilidad de que su hijo apareciera en la pantalla bajo un contexto de exposición mediática y polémica.

Relación compleja

El caso pone nuevamente bajo la lupa la compleja relación entre Pepe Aguilar y Emiliano, marcada por reproches públicos. En 2017, el hijo mayor del cantante fue detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de personas, situación que lo llevó a pasar casi dos años privado de la libertad. Desde entonces, ha buscado rehacer su vida, aunque sin lograr una reconciliación plena con su padre.

En meses recientes, ambos protagonizaron un nuevo episodio de desencuentros luego de que Pepe hablara públicamente sobre su separación de Carmen Treviño, madre de Emiliano. El joven respondió acusando a su padre de revictimizar a su madre y cuestionando su ausencia durante gran parte de su vida.

La tensión se incrementó cuando desde la cuenta oficial del perro de la familia Aguilar se compartió una publicación interpretada como una burla hacia Emiliano. Aunque el mensaje fue eliminado poco después, ya había generado indignación entre seguidores y reavivado el conflicto.

¿Protección?

Para algunos, la decisión de Pepe Aguilar responde a un intento de proteger el legado artístico y la reputación de la dinastía que inició su padre, don Antonio Aguilar. Para otros, es una forma de censura hacia Emiliano, quien podría encontrar en un reality un escaparate para mostrar otra faceta de su vida.

Este nuevo episodio vuelve a evidenciar la fractura en la familia Aguilar. Mientras Emiliano busca oportunidades que le permitan independizarse y construir su propio camino, Pepe se mantiene firme en la defensa de los valores y la imagen de la dinastía que lo ha hecho uno de los grandes referentes de la música mexicana.