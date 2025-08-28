Familia Aguilar anuncia concierto gratuito por el Grito de Independencia

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- La familia Aguilar , encabezada por Pepe Aguilar y acompañada de sus hijos Ángela y Leonardo, ofrecerá un concierto gratuito, el 15 de septiembre, para conmemorar el Grito de Independencia, un espectáculo que une música, tradición y orgullo mexicano.

Este año, los festejos patrios cambiarán de escenario debido a las remodelaciones en Plaza de Armas y Plaza Liberación. Por ello, el Paseo Alcalde será el punto de encuentro donde el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezará la ceremonia del Grito a las 21:00 horas, antes de dar paso a la esperada presentación musical.

A diferencia de otras ocasiones, en las que la familia Aguilar ofrecía su característico show ecuestre, esta vez el espectáculo se centrará exclusivamente en la música. “Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar… viene Ángela Aguilar”, adelantó el mandatario, confirmando que el escenario se llenará de talento y emoción.

Tradición

El legado de los Aguilar, heredado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se mantiene vigente con cada generación. Mientras Pepe continúa consolidando su trayectoria, Ángela y Leonardo han logrado conectar con nuevas audiencias tanto en México como en Estados Unidos.

Recientemente, Pepe estrenó el tema Quererte bien, Ángela sigue cosechando éxitos con Nadie se va como llegó, y Leonardo presentó Amémonos de nuevo junto a Lupita Infante.

El concierto será gratuito y abierto al público, lo que lo convierte en uno de los eventos más esperados de las fiestas patrias en Jalisco. Las autoridades recomiendan llegar temprano, ya que se prevé una asistencia masiva.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, muchos seguidores especulan sobre la posible presencia de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, lo que sumaría un momento especial a la noche mexicana.