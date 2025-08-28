jueves 28  de  agosto 2025
MÚSICA

Familia Aguilar anuncia concierto gratuito por el Grito de Independencia

El legado de los Aguilar, heredado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se mantiene vigente con cada generación

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Leonardo Aguilar, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar actúan en el escenario durante el 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP/Romain Maurice
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La familia Aguilar, encabezada por Pepe Aguilar y acompañada de sus hijos Ángela y Leonardo, ofrecerá un concierto gratuito, el 15 de septiembre, para conmemorar el Grito de Independencia, un espectáculo que une música, tradición y orgullo mexicano.

Este año, los festejos patrios cambiarán de escenario debido a las remodelaciones en Plaza de Armas y Plaza Liberación. Por ello, el Paseo Alcalde será el punto de encuentro donde el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezará la ceremonia del Grito a las 21:00 horas, antes de dar paso a la esperada presentación musical.

Lee además
Beyoncé se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texas en el NRG Stadium el 25 de diciembre de 2024 en Houston, Texas.
MÚSICA

Beyoncé empata récord histórico en Boxscore
La influencer venezolana, Lele Pons, dio a luz en julio de 2025.
FAMOSOS

Lele Pons celebra primer mes de Eloísa con fotos inéditas

A diferencia de otras ocasiones, en las que la familia Aguilar ofrecía su característico show ecuestre, esta vez el espectáculo se centrará exclusivamente en la música. “Van a cantar estos artistas que hemos contratado. Viene Pepe Aguilar… viene Ángela Aguilar”, adelantó el mandatario, confirmando que el escenario se llenará de talento y emoción.

Tradición

El legado de los Aguilar, heredado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se mantiene vigente con cada generación. Mientras Pepe continúa consolidando su trayectoria, Ángela y Leonardo han logrado conectar con nuevas audiencias tanto en México como en Estados Unidos.

Recientemente, Pepe estrenó el tema Quererte bien, Ángela sigue cosechando éxitos con Nadie se va como llegó, y Leonardo presentó Amémonos de nuevo junto a Lupita Infante.

El concierto será gratuito y abierto al público, lo que lo convierte en uno de los eventos más esperados de las fiestas patrias en Jalisco. Las autoridades recomiendan llegar temprano, ya que se prevé una asistencia masiva.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, muchos seguidores especulan sobre la posible presencia de Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, lo que sumaría un momento especial a la noche mexicana.

Temas
Te puede interesar

Adela Micha sobre entrevista a Christian Nodal: "Nadie lo obligó a hablar"

Gloria Estefan revela que casi se une a la CIA

Shakira obtiene millones en ganancias con "Las Mujeres Ya No Lloran Tour"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

En este retrato, Ismael El Mayo Zambada, en el centro, aparece sentado junto a su abogado defensor Frank Perez, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2024. 
NARCOTRÁFICO

"El Mayo" Zambada, una declaración histórica que golpea la credibilidad de las instituciones mexicanas

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte que se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Familiares de víctimas se abrazan tras la masacre del asesino transgénero de 23 años de edad.
MASACRE

Autoridades afirman que asesino de Minneapolis estaba "obsesionado con matar niños"

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra con doble récord: Dow Jones y el S&P500

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes