domingo 13  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Hermanos de Selena Quintanilla se enfrentan por ganancias del patrimonio de la artista

A.B. Quintanilla asevera que un acuerdo firmado en 1995 le permite recibir parte de las ganancias netas derivadas de las propiedades de entretenimiento de Selena

Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California.&nbsp;

Fans sostienen una foto de Selena durante la ceremonia de homenaje a la cantante Selena Quintanilla con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 3 de noviembre de 2017, en Hollywood, California. 

AFP/Tara Ziemba
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La familia Quintanilla atraviesa un complejo episodio: A.B. Quintanilla III introdujo una demanda contra su hermana Suzette Quintanilla. En la querella, exige las ganancias generales por el legado de la cantante Selena Quintanilla.

La demanda fue presentada el jueves 10 de septiembre en el condado de Nueces, Texas; y en los documentos obtenidos por TMZ se revela que el reclamo proviene de un acuerdo que la familia firmaron Suzette, A.B., Marcela Quintanilla, madre de la artista, y Chris Pérez, esposo de Selena, al poco tiempo del asesinato de la Reina del Tex-Mex

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Ahora, el músico asevera que su hermana ha ejercido el control funcional de los temas comerciales vinculados a Selena desde que asumió como directora ejecutiva de Q Productions.

Disputa

En este sentido, el hombre sostiene que maneja los derechos de propiedad intelectual de Selena, los proyectos comerciales y la administración de su legado.

No obstante, el demandante asevera que el acuerdo firmado en 1995 le permite recibir parte de las ganancias netas derivadas de esas propiedades de entretenimiento.

Además, expone que el monto que reclama supera el millón de dólares; pero su hermana se ha negado a pagarle.

Por ello, ahora busca no solo justicia financiera en tribunales, sino exigir una auditoría de la empresa.

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