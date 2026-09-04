Beyoncé honra a Celia Cruz en "B'DAY (20th Anniversary Edition)"

La cantante estadounidense Beyoncé llega a la Gala del Met de 2026, que celebra el "Arte del Vestuario", en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

MIAMI.- Con motivo de su cumpleaños, Beyoncé lanzó B’DAY: 20th Anniversary Edition , una edición ampliada de su segundo álbum de estudio. Y como parte de la celebración, Queen B integra ritmos latinos y honra a algunos de los artistas más aclamados de nuestra cultura como lo es Celia Cruz y Selena Quintanilla.

La intérprete unió su voz a la de Maluma en Cuerpo (Tumbao), pieza en la que se incluye un fragmento de la icónica La Negra Tiene Tumbao de la Reina de la Salsa.

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En diversas oportunidades, Beyoncé ha manifestado su admiración a la cantante cubana, quien en todo momento enalteció sus raíces, y fue una voz firme ante el racismo y los estándares de belleza impuesto a las mujeres en el mundo.

Por su parte, Maluma manifestó su emoción por la colaboración junto a Beyoncé.

"No lo puedo creer. Yo nunca imaginé que fuera a decir esto. Ustedes están preparados para lo que estoy a punto de decir: Mueve el cuerpo o Tumbao featuring Beyoncé ya está en la calle. Nada más y nada menos el Pretty, el Dirty partiendo. Colombia en la casa. Dios los bendiga, que chimba. Gracias a todo el equipo, los productores, los compositores (…) Que chimba, tenemos un temita con Beyoncé".

Tributo a Selena

El álbum también cuenta con una versión de Irreemplazable (Como La Flor).

La cantante cuenta con una autorización del patrimonio de Quintanilla para el uso de la melodía y letra. En el sencillo, una versión híbrida de la canción original, Beyoncé fusionó su voz con grabaciones de la voz de la Reina del Tex-Mex.

Este tema sorprende a los seguidores de Quintanilla, pues la familia ha hecho pocas excepciones para que otros artistas o producciones puedan tener acceso al legado musical de la artista.

Para muchos, este paso celebra la grandeza de dos mujeres originarias de Texas.

Otros temas

Beyoncé también incluye Amor Gitano, canción con el mexicano Alejandro Fernández; y versionó al español el tema Beautiful Liar, el cual lanzó en 2007 con Shakira.

Además, versionó al español los temas Listen, Beautiful Liar, Irreplaceable y Get Me Bodied.

B’DAY fue lanzado el 4 de septiembre de 2006. En esta nueva versión, la artista expande el proyecto por 31 canciones que evocan la esencia de las primeras producciones de Beyoncé.