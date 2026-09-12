Keiko Fujimori anuncia que Álvaro Vargas Llosa acepta ser embajador del Perú en EEUU

El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa agradeció a la presidenta Keiko Fujimori, por "la alta confianza" que depositó en él al para representar al país ante EEUU

LIMA.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimor i, anunció que el escritor Álvaro Vargas Llosa aceptó ser el nuevo embajador del país en los Estados Unidos.

"Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos", señaló Fujimori el viernes, en entrevista con la radio RPP.

Vargas Llosa, hijo del fallecido premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa, escribió en X: "Agradezco profundamente a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C".

El nuevo embajador indicó también que, de ratificarse su designación según los procedimientos constitucionales y legales vigentes de ambos país, pondrá al servicio de su misión diplomática su experiencia y conocimientos, así como su mayor esfuerzo, "para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson, de acuerdo con la línea trazada por la presidenta y en estrecha colaboración con el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá".

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

El anuncio fue hecho luego de la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, esta semana a Perú como parte de su gira por varios países de Suramérica. Rubio Rubio anunció esta semana la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha liderada por Donald Trump para enfrentar el crimen organizado transnacional en la región.

La derechista Fujimori asumió el poder el pasado 28 de julio. El último embajador peruano, Alfredo Ferrero, fue cesado en junio.

La mandataria insistió en Álvaro Vargas Llosa es un peruano con “muchísima experiencia” . Dijo que confía en que, como embajador, podrá elevar “todavía más” las relaciones con Estados Unidos.

En 1990, el escritor Mario Vargas Llosa perdió ante Alberto Fujimori, padre de Keiko, la segunda vuelta de la elección presidencial de 1990. El Premio Nóbel y su hijo Álvaro fueron grandes críticos del exgobernante autócrata (1990-2000), luego de que en 1992 cerró el Congreso con militares e interviniera el Poder Judicial.

Además, objetaban las candidaturas de Keiko Fujimori hasta que, en 2021, la dirigente se enfrentó a Pedro Castillo, quien ganó el balotaje. Tras el fallecimiento del novelista en 2025, su hijo mayor volvió a respaldar a la actual mandataria en la elección de 2026.

Viaje a EEUU

Fujimori viajará en los próximos días a Nueva York a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, donde espera sostener "muchísimas reuniones bilaterales".

Anunció que participaría en una cena de jefes de Estado organizada por Trump, en la que espera "tener la oportunidad de saludarlo".

"Saludamos la decisión política del presidente Trump de mirar a Latinoamérica", dijo la mandataria, tras su encuentro con Rubio en Lima. destacó la reciente captura en Bolivia del cabecilla de una temida banda de extorsionadores peruanos con información del FBI.

FUENTE: Con información de AFP, El Comercio, Álvaro Vargas Llosa