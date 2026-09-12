Filme "Woman unknown" se alza con el León de Oro en Venecia

La directora danesa May El-Toukhy, ganadora del León de Oro a la Mejor Película por "Kvinde Ukendt" (Mujer desconocida) tras la ceremonia de clausura del 83.º Festival de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 12 de septiembre de 2026.

VENECIA.- La directora danesa May el-Toukhy ganó este sábado el León de Oro de la Mostra de Venecia por Woman unknown, un drama histórico sobre una sirvienta marcada por un secreto durante la Segunda Guerra Mundial, en una edición donde sólo dos mujeres optaban al máximo galardón.

El filme cuenta la historia de una criada que sobrevivió como pudo a la ocupación nazi de Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, está a punto de casarse con el viudo para quien trabaja, pero un secreto que arrastra pondrá en peligro su futura boda.

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La actriz que encarna a esta mujer atormentada por su pasado, la danesa Mathilde Arcel, se llevó el premio a la mejor interpretación femenina.

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Esta edición fue muy criticada por la reducida presencia de directoras a concurso. Junto a May el-Toukhy, la otra realizadora en liza era la israelí Rachel Szor, quien codirige con Yuval Abraham el documental NAZA.

Octava mujer en coronarse en la Mostra, May el-Toukhy dijo al recoger el premio que la película "cuenta la historia de mujeres que son invisibles, que no se ven y que no tienen voz".

Aunque fue difícil sacar adelante el largometraje, explicó, "lo que me mantuvo en pie fue la necesidad urgente de arrojar luz sobre las mujeres desconocidas de nuestra historia común, para darlas a conocer". "Esta noche, siento que lo he logrado".

Malkovich en Chile

El León de Plata, el segundo en importancia, fue para Possible love, con la que el surcoreano Lee Chang-dong volvió al cine con una sutil crítica social con despidos masivos de fondo, ocho años después de Burning.

El cineasta Ilya Khrzhanovsky, de origen ruso, se llevó el premio a la mejor dirección por el fresco histórico Dau, que cuenta tres décadas de brutalidad y totalitarismo en la Unión Soviética, a través de los ojos de Lev Landau, uno de los físicos más grandes del siglo XX.

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El galardón al mejor actor masculino fue para el estadounidense John Malkovich --que no estuvo en la ceremonia de premiación-- por su papel de veterano agente de la CIA en Wild nine horse, una comedia negra ambientada en la Isla de Pascua, en Chile, pocos meses antes del golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.

El documental NAZA, realizado por los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, sobre las muertes de civiles palestinos en la Franja de Gaza, se alzó con el premio especial del jurado.

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Abraham y Szor, dos de los cuatro autores del oscarizado No Other Land (2024), muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo ataques masivos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

"Los oficiales de inteligencia israelíes con los que hablamos nos explicaron cómo esta matanza masiva es sistémica: no es por accidente, sino diseñada, acciones de asesinato y políticas basadas en la deshumanización total de los palestinos", dijo Abraham al recibir el premio.

El documental, proyectado casi al final del festival, sacudió el certamen y recibió 25 minutos de ovación, el récord en la historia de la muestra según la prensa especializada.

Glamur y triunfo del cine latinoamericano

Aunque en esta edición, los estudios de Hollywood fueron los grandes ausentes de la Mostra, no faltó el glamur en la alfombra roja.

Entre los que más brillaron en el Lido figuran los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más carismáticas del cine mundial. En Búnker, del francés Florian Zeller, interpretan a un matrimonio en crisis tras casi dos década de relación.

También el británico Robert Pattinson concentró todos los focos en el papel de un controvertido periodista cazapederastas en Primetime.

El cine latinoamericano, escaso en la selección oficial, triunfó en las secciones paralelas, dedicadas a los nuevos talentos.

La argentina "A veces me entra tristeza, otras veces rebelión", de María Aparicio, se llevó el máximo galardón de la Giornate degli autori. Los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas fueron premiados en la Semana de la Crítica por su documental experimental "El fin de los tiempos", hecho con material de archivo e imágenes generadas con IA.

Y la película brasileña "London", de Victor di Marco y Márcio Picoli, ganó el Queer Lion ex aequo con Queer Edward II, de Theo Rollason, a la mejor obra de temática y cultura homosexuales entre todos los títulos presentes en el certamen.

FUENTE: Con información de AFP