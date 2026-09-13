domingo 13  de  septiembre 2026
MÚSICA

Céline Dion renace en París tras seis años alejada de los escenarios

Su regreso revela una extraordinaria recuperación tras la enfermedad que le obligó a cancelar conciertos en medio de la incertidumbre sobre si podría volver a los escenarios

La cantante canadiense Celine Dion reacciona mientras actúa durante el primero de una serie de conciertos en el Plenitude Arena de Nanterre, al oeste de París, el 12 de septiembre de 2026.

La cantante canadiense Celine Dion reacciona mientras actúa durante el primero de una serie de conciertos en el Plenitude Arena de Nanterre, al oeste de París, el 12 de septiembre de 2026.

AFP/Thomas Samson

PARÍS.- Con lágrimas de alegría, la cantante Céline Dion renació el sábado en el escenario tras seis años de ausencia debido a una enfermedad neurológica incurable, en un concierto con todas las entradas agotadas en París.

"Hay algo que puedo decirles en dos palabras: estoy bien. He aprendido a vivir con esta fragilidad, de tanto tenerla cerca la he domesticado y he decidido convertirla en la fuerza para vivir", lanzó la estrella francocanadiense a los 30.000 espectadores reunidos en la Plenitude Arena, una inmensa sala en las afueras de París.

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Dion abrió visiblemente emocionada su primer recital completo en seis años con su balada en francés On ne change pas (Uno no cambia) de los años noventa. Con lágrimas en los ojos, la diva de 58 años tuvo que dejar de cantar momentáneamente durante el primer tema.

"Estas son, por supuesto, lágrimas de alegría. Estoy encantadísima de verlos", dijo a los espectadores, a quienes lanzó besos.

La cantante reveló a finales de 2022 un diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que puede provocar una rigidez muscular extrema, espasmos dolorosos y calambres intensos.

Su regreso al escenario revela una extraordinaria recuperación tras la enfermedad que le obligó a cancelar conciertos en medio de la incertidumbre sobre si podría volver a los escenarios.

"El camino fue más rocoso de lo esperado", dijo la artista al hablar a su público en inglés y francés. "Pero me aferré a un tenue rayo de luz en la distancia, en lo profundo de las montañas", agregó. "Esta noche quiero cantar para ti, cantar para mí, cantar por la vida".

La intérprete de My Heart Will Go On había suspendido la gira que había comenzado en 2019, primero por la pandemia de covid-19 y luego debido al deterioro de su salud.

"Irreal"

La multitud, compuesta en gran parte por mujeres, tenía brillos en las mejillas, vestidos y blusas con lentejuelas, camisetas estampadas con la imagen de la estrella, o referencias a sus mayores éxitos.

"¡Es increíble estar aquí!", dijo Elisabeth Landry, una quebequense de 38 años que vive cerca de Charlemagne, ciudad natal de Dion.

"Estaba convencida de que no la volveríamos a ver, en especial en una serie de conciertos como este", agregó.

El diario francés Le Parisien afirmó que la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama asistía "discretamente a este primer concierto".

Horas antes, una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos saludó a sus admiradores frente a su lujoso hotel, cerca del Arco de Triunfo.

Albertina Cabral, de la ciudad brasileña de Sao Paulo, dijo que apenas podía poner sus sentimientos en palabras. "Es increíble estar aquí, ir al concierto y ver a Céline tan de cerca", dijo. "Y ella se siente bien, está feliz".

París no ahorró esfuerzos para recibir a Dion, al convocar a miles de sus seguidores de todo el mundo, incluidos algunos que vinieron desde lugares tan lejanos como la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa.

Durante varios días, París fue el escenario de concursos de disfraces, gigantescas fiestas de karaoke y cruceros homenaje por el Sena.

El viernes, el icónico caldero se elevó sobre el Jardín de las Tullerías y evocaba la aparición sorpresa de Dion en lo alto de la Torre Eiffel para cantar el Hymne à l’amour de Édith Piaf durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Una leyenda"

Chloe y Katy Rydquist pagaron unos 2.000 dólares por sus entradas, pero aseguraron que ver a Dion de nuevo sobre el escenario lo valía.

"Es una leyenda, es un ícono", afirmó Chloe Rydquist. "Cuando supimos que iba a volver a los escenarios, nos dijimos que teníamos que estar aquí para la primera noche", añadió.

Se prevé que la residencia de la estrella genere cientos de millones de euros en beneficios.

Inicia su gira de 26 fechas con 16 conciertos agotados en septiembre y octubre, antes de regresar para otros 10 en mayo.

Dion ha salido del hotel Royal Monceau para saludar a los fans que la esperan y, en ocasiones, se ha puesto a cantar y bailar con ellos hasta bien entrada la madrugada.

A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Dion ha vendido alrededor de 260 millones de álbumes en francés e inglés, impulsada por éxitos como It's All Coming Back to Me Now y Because You Loved Me.

Ha regresado al escenario tras lo que ha descrito como años de entrenamiento "como una atleta" con ballet y pilates varias veces por semana, además de terapia vocal.

FUENTE: Con información de AFP

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